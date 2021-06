Francia vs. Hungría se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 2 del Grupo F de la Eurocopa 2021, este sábado 19 de junio desde las 8:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de DIRECTV Sports y DIRECTV GO. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Se espera todo un partidazo.

Motivada por su enorme victoria sobre Alemania, Francia se verá las caras con Hungría, en el papel, la más débil de la serie, para asegurar la clasificación a octavos de final de la Eurocopa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Puskas Arena.

Francia vs, Hungría: horarios y canales del partido

México - 8:00 a.m. / SKY Sports

Perú - 8:00 a.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Ecuador - 8:00 a.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Bolivia - 9:00 a.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Venezuela - 9:00 a.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Paraguay - 9:00 a.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Chile - 9:00 a.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Argentina - 10:00 a.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Uruguay - 10:00 a.m. / DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Brasil - 10:00 a.m.

España - 3:00 p.m.





La posibilidad de que Didier Deschamps haga o no rotaciones encabeza las especulaciones de cara al encuentro frente a Hungría.

En las anteriores fases finales que ha disputado Francia bajo su dirección, el técnico galo ha introducido cambios durante la fase de grupos para gestionar mejor los esfuerzos y meter a más jugadores en la dinámica de la competición.

Sin embargo, la dureza del grupo F (les espera Portugal, la actual campeona) y las muy buenas sensaciones que dejó Francia en su debut ante Alemania, pueden hacer que Deschamps opte por mantener el once inicial con el que ganó a los germanos.

En ese partido, Deschamps solo hizo dos cambios (en los minutos 89 y 95), muy lejos de los cinco autorizados, a fin de asegurar el ajustado 1-0 que permitió el triunfo francés.

Con una convocatoria de 26 hombres, sin embargo, el seleccionador galo puede animarse a hacer más cambios, y antes, si el resultado les es más favorable, a fin de no crear una división demasiado aguda entre los titulares y los demás y dar descanso a alguna de sus figuras.

Por su parte, Hungría, después de su abultada derrota frente a Portugal (0-3) en la primera jornada, intentará dar la sorpresa contra la actual campeona del mundo aprovechando su condición de anfitrión frente a los más de 60 mil aficionados que llenarán las gradas del recinto.

Los de Marco Rossi no han reportado nuevas lesiones, por lo que se espera un plan de juego similar al del primer choque, después del cuál aseguró que su equipo “jugó bien hasta el primer gol”, anotado por los lusos en el minuto 84 de partido.

Francia vs. Hungría: probables alineaciones

Francia: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kanté, Rabiot, Pogba, Griezmann, Mbappé y Benzema. DT: Didier Deschamps.

Hungría: Gulácsi, Botka, Orbán, Attila Szalai. Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Négo, Fiola, Adam Szalai y Sallai. DT: Marco Rossi.

Con información de EFE.





