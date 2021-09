Francia vs. Ucrania se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING) por la jornada 5 del Grupo D en la Eliminatorias a Qatar 2022, el sábado 4 de setiembre desde las 1:45 p.m. (hora peruana). Aquí te contamos como ver el enfrentamiento entre las distintas selecciones europeas, los canales de TV y por Streaming. Además podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del encuentro en la web de Depor.

Francia chocará ante Ucrania en un partido donde la polémica gira entorno a uno de los nombres que más sonó en el mercado de fichajes, pero que se mantuvo en su club: Kylian Mbappé. El atacante del PSG abandonó la concentración de Francia por molestias leves en el aductor izquierdo.

Francia vs. Ucrania: horarios del mundo

Perú - 1:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

México - 1:45 p.m.

Bolivia - 2:45 p.m.

Venezuela - 2:45 p.m.

Paraguay - 2:45 p.m.

Chile - 2:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

Uruguay - 3:45 p.m.

Brasil - 3:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Ante esto, Didier Deschamps, aclaró que realmente había “un problema muscular”, a pesar de las pruebas médicas no detectasen una lesión en el delantero que fue tentado por el Real Madrid, pero que no llegó porque el París Saint-Germain no aceptó la oferta de la ‘Casa Blanca’; sin embargo, es preciso destacar que Mbappé culmina contrato en el 2022.

”En el momento en el que no existe ninguna posibilidad de que esté disponible este sábado o el martes, no veo el interés de que se quede con nosotros”, dijo Deschamps en rueda de prensa desde Kiev. Francia enfrentará el sábado a Ucrania; y, pocos días después, estará ante Finlandia.

En Estrasburgo el astro de 22 años fue titular en el empate 1-1 ante Bosnia, duelo en el que cumplió su sexto partido consecutivo sin marcar en la selección, tras haber inscrito tres goles y dos asistencias en cuatro apariciones en la Ligue 1 esta temporada.

Francia vs. Ucrania: canal de TV, Online

El partido entre Francia y Ucrania se enfrentarán en el estadio de Kiev por la jornada 5 del grupo D de las Eliminatorias a Qatar 2022. Lo podrás ver en todo Sudamérica a través de la señal de DirecTV Sports; además lo podrás ver por DIRECTV GO desde la 1:45 p.m. (hora peruana).

Perú - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Ecuador - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Colombia - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Venezuela - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Paraguay - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Chile - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Argentina - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Uruguay - DIRECTV Sports | DirecTV GO

Brasil - Estadio TNT Sports

El conjunto que dirige Didier Deschamps se encuentra primera del grupo D. De esta manera, Francia visita a Ucrania, segunda clasificada con cuatro unidades tras empatar ante Kazajistán, antes de recibir el martes en Lyon a Finlandia.

Francia suma ocho puntos en cuatro partidos jugados, dos empates y dos victorias. Además de ello, suman un total de cinco goles a favor y dos en contra. Por el lado de Ucrania sus cuatro puntos se deben a cuatro empates, en un grupo que se encuentra conformado también por Finlandia, Bosnia y Herzegovina y Kazajistán.