Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: minuto a minuto vía DIRECTV, TyC Sports y América TV por internet gratis

Desde el Centro Kennedy de Washington D.C. este viernes 5 de diciembre se vivirá el Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DIRECTV, DSports, DGO y América TV.

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: minuto a minuto vía DIRECTV, TyC Sports y América TV por internet gratis. (Foto: FIFA World Cup)
08:56

Este viernes 5 de diciembre, se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. La fiesta del fútbol tendrá uno de sus momentos más claves porque se definirá la ubicación de los 48 integrantes de la competencia. El evento se realizará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con fecha desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La ceremonia se llevará a cabo desde Washington D.C., ciudad ubicada en EEUU.

08:53

¡Buenos días lectores de Depor! Es de mi agrado informarles que esta tarde se celebrará el Sorteo de los Grupos del Mundial 2026, y aquí podrás seguir el minuto a minuto de dicha ceremonia.

