El futuro profesional del experimentado guardameta Vozinha en las filas de Colo-Colo ha comenzado a llenarse de muchísima incertidumbre durante las últimas semanas. A muy pocos meses de consumarse el cierre oficial de la temporada, el portero caboverdiano enfrenta un panorama sumamente complejo para garantizar su permanencia en el Estadio Monumental de Santiago. Esta difícil situación deportiva responde principalmente a su escasa participación bajo las órdenes del estratega Fernando Ortiz, quien ha optado decididamente por otorgarle la titularidad a otras alternativas del plantel albo.

Según detallaron diversos medios locales, las constantes decisiones técnicas del entrenador han sido determinantes para relegar al golero africano, afectando directamente su contrato. Uno de los principales obstáculos que imposibilitaría la renovación automática radica en una cláusula estipulada en su contrato.

El acuerdo institucional establece que el jugador debe disputar obligatoriamente la mitad de los minutos oficiales del equipo para extender su permanencia. Sin embargo, registrar apenas un 25% de partidos jugados complica seriamente sus opciones de cumplir esa meta.

Vozinha ha sido también protagonista de bloopers que perjudicaron a Colo Colo. (Foto: Getty Images)

Adicionalmente, el golero no estará disponible para afrontar dos partidos decisivos del campeonato local ante Palestino y Universidad de Concepción. Su primera ausencia se debe a su viaje planificado para asistir a la prestigiosa gala del Balón de Oro en Europa, mientras que su segunda baja responderá al exigente itinerario de su dilatado retorno hacia territorio sudamericano.

Esta nueva seguidilla de ausencias vuelve a colocar el foco periodístico sobre la compleja planificación del arco colocolino. Cabe recordar que el veterano futbolista de 40 ya debió ausentarse anteriormente por atender diversas convocatorias internacionales con Cabo Verde, sumando ahora este notable reconocimiento individual alcanzado gracias a sus grandes actuaciones en la reciente Copa del Mundo.

Por si fuera poco, los problemas logísticos para la escuadra alba no terminarían con estos compromisos del campeonato local. El experimentado guardameta tampoco podría estar presente en unas hipotéticas semifinales de la Copa Chile frente a O’Higgins, debido a una nueva citación oficial por parte de su selección en noviembre.

¿Seguirá Vozinha en Colo-Colo durante 2027?

La continuidad del arquero para la próxima temporada, por todo esto, está en duda. Aunque el jugador habría manifestado su intención de disputar la Copa Libertadores con el ‘Cacique’, su permanencia dependerá de las conversaciones que sostengan la dirigencia y su entorno al finalizar el campeonato.

Mientras tanto, Ortiz continúa teniendo la última palabra en la conformación del equipo y en la elección del guardameta titular. Así, lo que parecía una oportunidad para reforzar el arco albo podría terminar convirtiéndose en una breve etapa para Vozinha en Macul.

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