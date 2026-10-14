El último martes Alianza Lima reinició sus entrenamientos pensando en el partido de este fin de semana frente a Atlético Grau, un cruce clave que tendrá mucha incidencia en sus aspiraciones de seguir peleando por ganar el Torneo Clausura y salir campeón de la Liga 1 2026 de manera automática. En medio de esta preparación, existen dudas sobre la presencia de Estaban Pavez en la medular del conjunto blanquiazul.

Como se recuerda, Esteban Pavez no fue convocado para el último partido contra Cusco FC, algo que sorprendió a más de uno. El volante sumó minutos en los encuentros de preparación durante la fecha FIFA –frente a Palestino y Melgar– y todo hacia indicar que sería uno de los fijos frente al cuadro imperial. No obstante, su nombre no apareció en la nómina de convocados por Pablo Guede.

El propio Guede explicó que tomó esta medida a raíz de algunas molestias que fue presentando el mediocampista a lo largo de la semana, por lo que para no exponerlo decidió que descansara. En su lugar, Alianza Lima cambió de sistema y puso a dos piezas en el centro del campo, ubicando el binomio conformado por Fernando Gaibor y Gianfranco Chávez.

Esteban Pavez llegó a Alianza Lima tras su último paso por Colo Colo. (Foto: Alianza Lima)

En ese sentido, en las últimas horas se pudo conocer a través de Hablemos de MAX que la reaparición de Estaban Pavez contra Atlético Grau no está confirmada y eso lo analizará el comando técnico con el correr de los días. Si el chileno presenta una rápida recuperación de aquella molestia que lo aquejaba, lo más seguro es que sea tomado en cuenta para el duelo en Matute.

Sin embargo, si los dolores persisten, lo más probable es que el futbolista de 36 años vuelva a ser baja en Alianza Lima y descanse un fin de semana más para recuperarse oportunamente para la siguiente jornada, donde los íntimos visitarán al CD Moquegua. Con un Torneo Clausura tan ajustado, cualquier decisión precipitada podría ser crucial, por lo que en La Victoria tomarán su recuperación con tranquilidad.

Pablo Guede todavía sigue trabajando en la alineación titular que parará frente a Atlético Grau. Si finalmente Esteban Pavez no es tomado en consideración, el entrenador argentino podría recurrir a Jesús Castillo como volante central al lado de Fernando Gaibor. Todo esto se definirá cerca al día del encuentro que tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva, este sábado 17 de octubre.

Esteban Pavez seguirá en evaluación para ver si llega al partido contra Atlético Grau. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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