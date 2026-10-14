Después de un sufrido empate frente a Melgar en el Estadio Monumental, donde Alex Valera tuvo que aparecer con un doblete para firmar un apretado 2-2, en Universitario de Deportes voltearon la página y ahora están enfocados en el partido clave de este fin de semana frente a Alianza Atlético. En medio de dicha preparación, se confirmó que el conjunto crema nuevamente sufrirá una importante ausencia en una zona sensible del campo.

Según informaron en Colectivo World, Matías Di Benedetto todavía no está del todo recuperado de la lesión muscular de primer grado en el muslo posterior derecho, por lo que el comando técnico evitará arriesgarlo en un partido que será muy exigente por lo que se juegan ambos equipos. De esta manera, Fabián Bustos tendrá que mover sus fichas una vez más para definir la línea defensiva que parará contra los sullanenses.

Como se recuerda, Di Benedetto sufrió esta lesión en un entrenamiento posterior al clásico frente a Alianza Lima, por lo que se perdido la derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso y el reciente empate por 2-2 contra Melgar. Se esperaba que el receso de la Liga 1 por la fecha FIFA ayudara a que la ‘U’ pudiera tenerlo a disposición, pero no fue así y en tienda merengue tendrán que seguir esperando para volver a considerarlo en una convocatoria.

Matías Di Benedetto se perdió los últimos dos partidos de Universitario por lesión. (Foto: Universitario)

A sabiendas de que no estará contra Alianza Atlético, existe la posibilidad de que Matías Di Benedetto logre recuperarse para el encuentro frente a Juan Pablo II College en el Estadio Monumental, pactado para el sábado 24 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura. Todo dependerá de su evolución en los próximos días, por lo que en la interna del cuadro estudiantil serán cautelosos.

Si finalmente Fabián Bustos decide sostener la línea de tres al fondo, es muy probable que mantenga el esquema con Ánderson Santamaría y Caín Fara como stoppers, mientras que Williams Riveros ocupará la posición de líbero. El bloque defensivo de Universitario es uno de los más sensibles en esta recta decisiva de la temporada, pues ha perdido la solidez de los últimos años y que fue clave para la consecución del tricampeonato.

La última vez que la ‘U’ dejó su arco en cero fue el pasado domingo 23 de agosto, cuando venció por 3-0 a Los Chankas por la sexta jornada del Torneo Clausura. Desde entonces los cremas siempre recibieron goles y es una de las tareas pendientes que tendrá que resolver Bustos si no quiere sufrir más de la cuenta en la disputa por llevarse el segundo certamen de la temporada.

Fabián Bustos tendrá que rearmar su bloque defensivo frente a Alianza Atlético. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 18 de octubre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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