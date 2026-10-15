La polémica que dejó el empate entre Universitario de Deportes y Melgar continúa generando repercusiones, pero el club crema ya tiene definida su postura sobre los incidentes registrados al finalizar el encuentro. Pese a los airados reclamos contra el árbitro Bruno Pérez y las expresiones captadas durante la transmisión, la institución merengue no tiene previsto llevar el caso ante las autoridades disciplinarias.

Según la información difundida en el programa Hablemos de MAX, Universitario no procederá a presentar una denuncia o reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana (CD-LFPP) contra Miguel Rondelli ni contra algún otro integrante del comando técnico de Melgar. La decisión responde a que, en esta etapa decisiva de la temporada, la ‘U’ considera prioritario concentrarse en lo futbolístico y evitar abrir otro frente de discusión fuera de la cancha.

El incidente se produjo el pasado sábado 10 de octubre, cuando Universitario rescató un empate por 2-2 frente al conjunto arequipeño en el Estadio Monumental. Tras el pitazo final, las cámaras captaron a Rondelli muy molesto con el arbitraje de Bruno Pérez, mientras se escuchaban fuertes reclamos e improperios desde el sector del comando técnico visitante. Las imágenes alimentaron las especulaciones sobre una posible denuncia y una eventual sanción para los involucrados.

Sin embargo, un detalle resulta importante para entender el panorama disciplinario. De acuerdo con la información difundida sobre los documentos oficiales del encuentro, tanto el informe arbitral como el del delegado no consignan los hechos atribuidos a Rondelli ni a otros integrantes del cuerpo técnico arequipeño. Lo único que aparece registrado es la expulsión de Guido Thompson, preparador físico de Melgar. Por ahora, tampoco se ha informado de una denuncia formal de Universitario por estos incidentes.

Tras el compromiso, el entrenador argentino también expuso públicamente su disconformidad con el desempeño del árbitro. Miguel Rondelli consideró que Melgar había sido superior durante buena parte del encuentro y cuestionó los cobros posteriores. “Cuando el partido se puso 14 contra 11 ya es difícil jugar”, manifestó en conferencia de prensa, antes de afirmar que sintió que a su equipo le estaban “metiendo la mano al bolsillo”.

Universitario y Melgar empataron por 2-2 en el Estadio Monumental. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Uno de sus principales reclamos estuvo relacionado con la jugada que terminó en el segundo gol de Alex Valera, a los 86 minutos. Para el técnico de Melgar, hubo una infracción previa de Edison Flores sobre Matías Lazo que debió ser sancionada. “El VAR está para, lo que yo entiendo, corregir errores que pueda tener el principal. Para mí, lo molesta a Matías Lazo”, sostuvo, insistiendo en que el videoarbitraje debió llamar a Bruno Pérez para revisar la acción.

Miguel Rondelli tampoco ocultó su malestar por lo que considera un trato desfavorable hacia los equipos de provincia. “Estoy cansado. Siempre nos tratan como una porquería, ¿porque somos de provincia nos tratan como porquería?”, expresó. Asimismo, defendió el rendimiento de su equipo y señaló que haría una autocrítica puertas adentro, aunque mantuvo sus cuestionamientos a las decisiones arbitrales que, a su juicio, influyeron en el resultado.

Por otro lado, el entrenador negó haber intentado agredir al árbitro después del pitazo final. Según explicó, se acercó para separar a sus jugadores y evitar que alguno recibiera una expulsión, teniendo en cuenta el siguiente compromiso de Melgar. “Nunca quise agredir al árbitro. Fui a separar a mis jugadores para no sufrir expulsiones”, aclaró. Mientras las imágenes y sus declaraciones mantienen abierta la discusión, Universitario optará por no presentar una denuncia formal y centrar sus esfuerzos en el tramo decisivo del campeonato.

Miguel Rondelli no será sancionado tras el partido entre Universitario vs. Melgar. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 18 de octubre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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