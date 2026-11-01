River 0-1 Boca, por Superclásico 2026: resultado del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Boca Juniors se adueñó del Superclásico argentino y derrotó 1-0 a River Plate en La Bombonera, en el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Un cabezazo de Lautaro Di Lollo decidió el encuentro, en el que el Xeneize supo aprovechar la expulsión de Lucas Martínez Quarta para quedarse con tres puntos de enorme valor frente a su eterno rival.

¿Dónde ver ESPN Premium EN VIVO, Superclásico River vs. Boca?

Los aficionados que se encuentren en Argentina podrán seguir River Plate vs. Boca Juniors por ESPN Premium, una de las señales que transmitirá el Superclásico 2026. Para acceder a este canal es necesario contratar el Pack Fútbol, un paquete adicional que se comercializa a través de operadores de televisión de pago. La disponibilidad y el precio pueden variar según la compañía y el plan contratado.

Estos son los números de canal de ESPN Premium que deben sintonizar los usuarios de los principales operadores argentinos:

Operador de TV ESPN Premium Flow Canal 123 DIRECTV Canal 604 SD / 1604 HD Telecentro Canal 111 SD / 1017 HD

La contratación del paquete se puede consultar en el sitio oficial de Pack Fútbol. Una vez habilitada la señal, los suscriptores podrán acceder a la transmisión mediante los servicios correspondientes a su operador.

En el resto de Sudamérica, ESPN será la señal de televisión encargada de transmitir el encuentro, mientras que Disney+ ofrecerá la alternativa de streaming para los suscriptores que tengan acceso al contenido deportivo de la plataforma.

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO, Superclásico River vs. Boca?

Otra alternativa para ver River Plate vs. Boca Juniors en Argentina será TNT Sports Premium, señal que también cuenta con los derechos de transmisión del fútbol profesional argentino. Al igual que ESPN Premium, este canal requiere la contratación del Pack Fútbol, que se añade al servicio de televisión de los operadores autorizados.

Estos son los canales que deben sintonizar los usuarios para encontrar TNT Sports Premium:

Operador de TV TNT Sports Flow Canal 124 DIRECTV Canal 603 SD / 1603 HD Telecentro Canal 1020

Los interesados pueden consultar las condiciones de contratación del Pack Fútbol antes del inicio del Superclásico. La numeración de las señales puede variar según el servicio y la modalidad contratada.

¿Dónde ver River vs. Boca EN VIVO ONLINE por streaming?

El Superclásico también podrá seguirse por internet desde un teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Los clientes de los operadores que comercializan el Pack Fútbol podrán acceder a las señales de ESPN Premium y TNT Sports Premium mediante sus respectivas aplicaciones, siempre que tengan una suscripción activa y el paquete contratado.

Estas son las plataformas disponibles para seguir el encuentro en Argentina:

Flow: permite acceder a los contenidos televisivos contratados mediante su aplicación y servicio de streaming. Ingresar a Flow.

permite acceder a los contenidos televisivos contratados mediante su aplicación y servicio de streaming. Ingresar a Flow. DGO: ofrece acceso a los contenidos de DIRECTV a través de su plataforma digital, según el plan y los paquetes contratados. Ingresar a DGO.

ofrece acceso a los contenidos de DIRECTV a través de su plataforma digital, según el plan y los paquetes contratados. Ingresar a DGO. Telecentro Play: permite a los clientes de Telecentro acceder a los contenidos incluidos en su servicio. Ingresar a Telecentro Play.

permite a los clientes de Telecentro acceder a los contenidos incluidos en su servicio. Ingresar a Telecentro Play. Disney+: es la alternativa de streaming para seguir la transmisión de ESPN en los países de Sudamérica donde está disponible el encuentro.

Es importante tener en cuenta que descargar cualquiera de estas aplicaciones no garantiza el acceso gratuito al partido. Para ver ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina se necesita contar con el Pack Fútbol y una suscripción activa del operador correspondiente.

¿A qué hora juega River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico 2026?

El partido entre River Plate y Boca Juniors se disputará este domingo 1 de noviembre a las 3:00 p. m. (hora de Argentina). Estos son los horarios de referencia para los aficionados de distintos países:

Países Horarios en el mundo Argentina, Uruguay y Chile 3:00 p. m. Venezuela y Bolivia 2:00 p. m. Perú, Colombia y Ecuador 1:00 p. m. México (CDMX) 12:00 p. m. España 7:00 p. m. GMT 6:00 p. m.

Horarios en Estados Unidos

En Estados Unidos, el Superclásico comenzará a la 1:00 p. m. ET (hora del Este). El horario variará según la zona horaria del país:

Huso horario Hora confirmada Ciudades de Estados Unidos Este (ET) 1:00 p. m. Nueva York, Miami y Boston Centro (CT) 12:00 p. m. Chicago, Houston y Dallas Montaña (MT) 11:00 a. m. Denver y Salt Lake City Pacífico (PT) 10:00 a. m. Los Ángeles, San Francisco y Seattle

El horario coincide con el inicio del horario estándar en Estados Unidos, ya que el domingo 1 de noviembre termina el horario de verano (Daylight Saving Time). Durante la madrugada, los relojes se atrasan una hora en las jurisdicciones que observan este cambio.

El árbitro Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el encuentro, que representa una nueva oportunidad para ambos equipos de marcar diferencias en la recta decisiva del campeonato.

¿Cómo llegan River Plate y Boca Juniors al Superclásico?

River Plate llega a este compromiso después de atravesar varios meses de irregularidad y quedar eliminado de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Sin embargo, dos victorias consecutivas le permitieron recuperar terreno y acercarse a los puestos de clasificación para la fase final del Torneo Clausura. Leonardo Ponzio, quien asumió el cargo tras la salida de Eduardo Coudet en agosto, buscará que su equipo mantenga esa respuesta futbolística ante su máximo rival.

El Millonario cuenta con una plantilla reforzada con futbolistas de trayectoria internacional. Entre sus incorporaciones destacan Thiago Almada, por 20 millones de euros; Ángel Correa, por 15 millones; Lucas Beltrán, por 7,25 millones de euros, y Tobías Andrada, por 7,4 millones de dólares. A ellos se suman Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, integrantes del grupo de futbolistas campeones del mundo con la selección argentina.

Boca Juniors, por su parte, atraviesa un momento favorable bajo la dirección técnica de Rodolfo «Vasco» Arruabarrena. Una victoria en el Superclásico le permitiría acercarse al primer puesto de la tabla anual y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Además, el equipo tiene por delante las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield y la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro.

El funcionamiento colectivo es uno de los principales argumentos del Xeneize. En defensa, Arruabarrena ha apostado por Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera, mientras que en ataque cuenta con el aporte goleador del uruguayo Miguel Merentiel, las apariciones del ecuatoriano Enner Valencia y el desequilibrio del joven Leonel Flores. Leandro Paredes es el encargado de conducir el juego, mientras que el colombiano Álvaro Montero aporta regularidad bajo los tres palos.

El antecedente más reciente favorece a Boca, que ganó 1-0 en el Monumental durante el primer Superclásico de 2026. River buscará cambiar esa historia en el segundo enfrentamiento del año, en un partido que puede tener consecuencias importantes para las aspiraciones de ambos clubes en el Torneo Clausura.

Datos del partido River Plate vs. Boca Juniors

Superclásico River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO por ESPN Premium y TNT Sports Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Competición Torneo Clausura 2026 Hora en Argentina 3:00 p. m. Hora en Perú 1:00 p. m. Hora del Este de EE. UU. 1:00 p. m. Árbitro Nicolás Ramírez TV en Argentina ESPN Premium y TNT Sports Premium TV en Sudamérica ESPN Streaming en Argentina Flow, DGO y Telecentro Play Streaming en Sudamérica Disney+

Este domingo 1 de noviembre de 2026, Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro concentra la atención de millones de aficionados que buscan seguir la transmisión EN VIVO y ONLINE desde Argentina, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En territorio argentino, el partido se podrá ver por TNT Sports y ESPN Premium, señales que requieren la contratación del Pack Fútbol a través de los operadores de televisión por cable; además, los servicios digitales de Flow, DGO y Telecentro Play permiten acceder al compromiso por internet. Para quienes siguen el campeonato desde el extranjero, las alternativas pueden incluir ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y AFA Play, según el país y los derechos de transmisión disponibles. En Estados Unidos, los aficionados también pueden consultar la programación de FOX Deportes y las opciones de streaming de fuboTV, además de la disponibilidad de TyC Sports en los servicios autorizados de cada región. Es importante comprobar la señal correspondiente al país desde el que se desea ver el encuentro, ya que los derechos audiovisuales varían según el territorio. No recomendamos utilizar páginas como Fútbol Libre o Pelota Libre, debido a que no son plataformas oficiales de transmisión y pueden ofrecer emisiones sin autorización, además de representar riesgos de seguridad para los usuarios. (VIDEO DE X: @BocaJrsOficial)