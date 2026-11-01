Fútbol Internacional
River 0-1 Boca, por Superclásico 2026: resultado del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026
Con un gol de Lautaro Di Lollo, Boca Juniors venció 1-0 a River Plate y se quedó con una nueva edición del Superclásico. El equipo local hizo valer su superioridad numérica y festejó ante su gente.
- ESPN EN VIVO por Internet — dónde ver partido Boca vs. River en TV y Disney Plus Online
- TNT Sports EN VIVO — dónde ver partido Boca vs. River EN DIRECTO por TV y Online
- ESPN Premium EN VIVO — cómo ver partido River vs. Boca EN DIRECTO por TV online
Boca Juniors se adueñó del Superclásico argentino y derrotó 1-0 a River Plate en La Bombonera, en el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Un cabezazo de Lautaro Di Lollo decidió el encuentro, en el que el Xeneize supo aprovechar la expulsión de Lucas Martínez Quarta para quedarse con tres puntos de enorme valor frente a su eterno rival.
62' Cambio en Boca
Alan Velazco ingresa al campo para reemplazar a Leonel Flores. Boca busca ganar mayor dominio en el mediocampo.
Comenzó el segundo tiempo
El balón al centro del campo y ya vivimos los últimos 45 minutos del superclásico. Ambos equipos realizaron modificaciones.
Cambio en River
Lautaro Pereyra ingresa al campo para reemplazar a Lucas Silva.
Cambio en Boca Juniors
Ingresa Ayrton Costa para reemplazar a Facundo Herrera.
45' Final del primer tiempo
En una emocionante primera mitad, donde Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los 10 minutos y Lautaro Di Lollo (27') anotó el tanto que le está dando la victoria a Boca.
49' Acuña es amonestado
Por reclamar y empujar a Paredes. El árbitro lo sancionó con la tarjeta amarilla.
42' Amarilla para Facundo Herrera
El defensor de Boca intentó cortar el contragolpe de River y es sancionado con la cartulina amarilla.
36' Falta de Acuña contra Lozano
El hombre de River terminó empujando a Lozano cuando intentó ganar la posición. El árbitro sancionó el tiro libre.
31' Rivero evitó el gol de Boca
De contragolpe, Boca pudo anotar el segundo del partido. Villa mandó un pase filtrado, pero Rivero llegó con lo justo y manó el balón al tiro de esquina.
27' Gol de Lautaro Di Lollo
Buen centro de Villa, Di Lollo cuidó su posición ante la marca de River y de cabeza anotó su octavo tanto con la camiseta Xeneize.
19' Amarilla para Lautaro Di Lollo
El defensor de Boca terminó golpeando a Correa. El árbitro no dudó en amonestarlo.
17' Gran pase de Paredes
Paredes con el cuerpo apuntó para la izquierda, pero con la parte exterior del pie lanzó para la derecha. La defensa de River atenta para mandar el balón al tiro de esquina.
12' Cambio en River Plate
Lucas Beltrán deja el campo de juego para permitir el ingreso de Lautaro Rivero. La expulsión de Lucas Martínez Quarta obligó a Ponzio a mover su esquema táctico.
9' El árbitro expulsó a Martínez Quarta.
Por impedir que Merentiel pueda llegar mano a mano con Beltrán. También cobró tiro libre a favor de Boca.
7' El árbitro va al VAR
El juez del superclásico analiza si la falta de Martínez Quarta contra Merentiel es para expulsión. El hombre de River agarró e impidió que el atacante avance hacia el arco.
5' Montero se queda con el balón.
River busca atacar por la derecha, pero Boca cumple funciones defensivas. El pase filtrado terminó en las manos del arquero Xeneize.
Empezó el superclásico
El balón ya se mueve en La Bombonera. Viviremos los primeros 45 minutos de este emocionante partido.
Formación confirmada de Boca Juniors: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera y Blanco; Ascacibar, Paredes y Delgado; Flores, Merentiel y Villa.
Formación confirmada de River Plate: Con Leo Ponzio a la cabeza, el Millonario salta al campo de juego con la siguiente formación: S. Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Acuña; Andrada, Silva, Galván; Almada; Correa y L. Beltrán.
¿Quién es el goleador de Boca Juniors?
Miguel Merentiel es una de las principales referencias ofensivas de Boca Juniors y destaca por su capacidad para convertir goles.
¿Quiénes son las principales figuras de Boca Juniors?
Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Enner Valencia y Leonel Flores destacan en el equipo xeneize. También sobresalen los defensores Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera.
¿Quién ganó el último Superclásico entre Boca y River?
Boca Juniors ganó el último enfrentamiento por 1-0 en abril de 2026, cuando visitó a River Plate en el estadio Monumental.
¿Qué canal transmite Boca vs. River EN VIVO en Argentina?
ESPN Premium y TNT Sports transmiten el Superclásico en Argentina, a través de sus respectivas señales de televisión por suscripción.
¿Qué jugadores de River Plate fueron campeones del mundo con Argentina?
Entre los integrantes del plantel riverplatense que conquistaron el Mundial de Qatar 2022 aparecen Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, además de otros futbolistas con trayectoria en la selección argentina.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Superclásico del fútbol argentino! Boca Juniors y River Plate se enfrentan hoy en un partido que paraliza a la Argentina y concentra la atención de millones de hinchas en todo el mundo. Desde la previa hasta el pitazo final, sigue aquí la cobertura EN VIVO: formaciones confirmadas, horario, incidencias, goles, mejores jugadas, polémicas, estadísticas y todas las reacciones de un nuevo capítulo de la rivalidad más importante del fútbol argentino. Quédate con nosotros y no te pierdas ningún detalle de Boca vs. River.
¿Dónde ver ESPN Premium EN VIVO, Superclásico River vs. Boca?
Los aficionados que se encuentren en Argentina podrán seguir River Plate vs. Boca Juniors por ESPN Premium, una de las señales que transmitirá el Superclásico 2026. Para acceder a este canal es necesario contratar el Pack Fútbol, un paquete adicional que se comercializa a través de operadores de televisión de pago. La disponibilidad y el precio pueden variar según la compañía y el plan contratado.
Estos son los números de canal de ESPN Premium que deben sintonizar los usuarios de los principales operadores argentinos:
|Operador de TV
|ESPN Premium
|Flow
|Canal 123
|DIRECTV
|Canal 604 SD / 1604 HD
|Telecentro
|Canal 111 SD / 1017 HD
La contratación del paquete se puede consultar en el sitio oficial de Pack Fútbol. Una vez habilitada la señal, los suscriptores podrán acceder a la transmisión mediante los servicios correspondientes a su operador.
En el resto de Sudamérica, ESPN será la señal de televisión encargada de transmitir el encuentro, mientras que Disney+ ofrecerá la alternativa de streaming para los suscriptores que tengan acceso al contenido deportivo de la plataforma.
¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO, Superclásico River vs. Boca?
Otra alternativa para ver River Plate vs. Boca Juniors en Argentina será TNT Sports Premium, señal que también cuenta con los derechos de transmisión del fútbol profesional argentino. Al igual que ESPN Premium, este canal requiere la contratación del Pack Fútbol, que se añade al servicio de televisión de los operadores autorizados.
Estos son los canales que deben sintonizar los usuarios para encontrar TNT Sports Premium:
|Operador de TV
|TNT Sports
|Flow
|Canal 124
|DIRECTV
|Canal 603 SD / 1603 HD
|Telecentro
|Canal 1020
Los interesados pueden consultar las condiciones de contratación del Pack Fútbol antes del inicio del Superclásico. La numeración de las señales puede variar según el servicio y la modalidad contratada.
¿Dónde ver River vs. Boca EN VIVO ONLINE por streaming?
El Superclásico también podrá seguirse por internet desde un teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Los clientes de los operadores que comercializan el Pack Fútbol podrán acceder a las señales de ESPN Premium y TNT Sports Premium mediante sus respectivas aplicaciones, siempre que tengan una suscripción activa y el paquete contratado.
Estas son las plataformas disponibles para seguir el encuentro en Argentina:
- Flow: permite acceder a los contenidos televisivos contratados mediante su aplicación y servicio de streaming. Ingresar a Flow.
- DGO: ofrece acceso a los contenidos de DIRECTV a través de su plataforma digital, según el plan y los paquetes contratados. Ingresar a DGO.
- Telecentro Play: permite a los clientes de Telecentro acceder a los contenidos incluidos en su servicio. Ingresar a Telecentro Play.
- Disney+: es la alternativa de streaming para seguir la transmisión de ESPN en los países de Sudamérica donde está disponible el encuentro.
Es importante tener en cuenta que descargar cualquiera de estas aplicaciones no garantiza el acceso gratuito al partido. Para ver ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina se necesita contar con el Pack Fútbol y una suscripción activa del operador correspondiente.
¿A qué hora juega River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico 2026?
El partido entre River Plate y Boca Juniors se disputará este domingo 1 de noviembre a las 3:00 p. m. (hora de Argentina). Estos son los horarios de referencia para los aficionados de distintos países:
|Países
|Horarios en el mundo
|Argentina, Uruguay y Chile
|3:00 p. m.
|Venezuela y Bolivia
|2:00 p. m.
|Perú, Colombia y Ecuador
|1:00 p. m.
|México (CDMX)
|12:00 p. m.
|España
|7:00 p. m.
|GMT
|6:00 p. m.
Horarios en Estados Unidos
En Estados Unidos, el Superclásico comenzará a la 1:00 p. m. ET (hora del Este). El horario variará según la zona horaria del país:
|Huso horario
|Hora confirmada
|Ciudades de Estados Unidos
|Este (ET)
|1:00 p. m.
|Nueva York, Miami y Boston
|Centro (CT)
|12:00 p. m.
|Chicago, Houston y Dallas
|Montaña (MT)
|11:00 a. m.
|Denver y Salt Lake City
|Pacífico (PT)
|10:00 a. m.
|Los Ángeles, San Francisco y Seattle
El horario coincide con el inicio del horario estándar en Estados Unidos, ya que el domingo 1 de noviembre termina el horario de verano (Daylight Saving Time). Durante la madrugada, los relojes se atrasan una hora en las jurisdicciones que observan este cambio.
El árbitro Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el encuentro, que representa una nueva oportunidad para ambos equipos de marcar diferencias en la recta decisiva del campeonato.
¿Cómo llegan River Plate y Boca Juniors al Superclásico?
River Plate llega a este compromiso después de atravesar varios meses de irregularidad y quedar eliminado de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Sin embargo, dos victorias consecutivas le permitieron recuperar terreno y acercarse a los puestos de clasificación para la fase final del Torneo Clausura. Leonardo Ponzio, quien asumió el cargo tras la salida de Eduardo Coudet en agosto, buscará que su equipo mantenga esa respuesta futbolística ante su máximo rival.
El Millonario cuenta con una plantilla reforzada con futbolistas de trayectoria internacional. Entre sus incorporaciones destacan Thiago Almada, por 20 millones de euros; Ángel Correa, por 15 millones; Lucas Beltrán, por 7,25 millones de euros, y Tobías Andrada, por 7,4 millones de dólares. A ellos se suman Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, integrantes del grupo de futbolistas campeones del mundo con la selección argentina.
Boca Juniors, por su parte, atraviesa un momento favorable bajo la dirección técnica de Rodolfo «Vasco» Arruabarrena. Una victoria en el Superclásico le permitiría acercarse al primer puesto de la tabla anual y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Además, el equipo tiene por delante las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield y la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro.
El funcionamiento colectivo es uno de los principales argumentos del Xeneize. En defensa, Arruabarrena ha apostado por Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera, mientras que en ataque cuenta con el aporte goleador del uruguayo Miguel Merentiel, las apariciones del ecuatoriano Enner Valencia y el desequilibrio del joven Leonel Flores. Leandro Paredes es el encargado de conducir el juego, mientras que el colombiano Álvaro Montero aporta regularidad bajo los tres palos.
El antecedente más reciente favorece a Boca, que ganó 1-0 en el Monumental durante el primer Superclásico de 2026. River buscará cambiar esa historia en el segundo enfrentamiento del año, en un partido que puede tener consecuencias importantes para las aspiraciones de ambos clubes en el Torneo Clausura.
Datos del partido River Plate vs. Boca Juniors
|Superclásico
|River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO por ESPN Premium y TNT Sports
|Fecha
|Domingo 1 de noviembre de 2026
|Competición
|Torneo Clausura 2026
|Hora en Argentina
|3:00 p. m.
|Hora en Perú
|1:00 p. m.
|Hora del Este de EE. UU.
|1:00 p. m.
|Árbitro
|Nicolás Ramírez
|TV en Argentina
|ESPN Premium y TNT Sports Premium
|TV en Sudamérica
|ESPN
|Streaming en Argentina
|Flow, DGO y Telecentro Play
|Streaming en Sudamérica
|Disney+
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¡FINAL DEL SUPERCLÁSICO! Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Xeneize se quedó con una victoria clave gracias al gol de cabeza de Lautaro Di Lollo, a los 27 minutos del primer tiempo, y aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta. De esta manera, Boca celebró ante su eterno rival en una nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino. ¡Gracias por acompañarnos en esta cobertura EN VIVO!