Luego de culminar su vínculo con Sporting Cristal tras una etapa de altibajos, Felipe Vizeu ya tiene definido su futuro profesional. El delantero brasileño no formó parte de los planes de la institución rimense para afrontar el Torneo Clausura, lo que propició su desvinculación inmediata antes del inicio del segundo certamen de la temporada. Por ello, llegó a un acuerdo para volver a Brasil y fue presentado en Avaí, club que en 2022 supo defender Paolo Guerrero.

Sin perder tiempo tras dejar las filas de la escuadra celeste, el atacante logró concretar rápidamente su retorno al fútbol de su país natal. Vizeu fue anunciado de forma oficial como el nuevo refuerzo de una histórica institución del fútbol brasileño que actualmente compite en la Serie B y quiere volver esta temporada al Brasileirao.

El paso del delantero por el conjunto del Rímac estuvo marcado por momentos divididos en los que nunca llegó a consolidar un respaldo total por parte del hincha celeste. Si bien convirtió anotaciones clave en torneos internacionales como la Copa Libertadores, ciertos desaciertos puntuales terminaron pesando más en la memoria de los hinchas, quienes aprobaron su salida.

En cuanto a su balance numérico con la camiseta del club del Rímac, el jugador de 29 años registró un total de 27 partidos oficiales disputados en los distintos frentes. A lo largo de esos compromisos, logró marcar 11 goles, una cifra que refleja su presencia en el área pero que no bastó para asegurar su permanencia.

Así fue presentado Felipe Vizeu en su nuevo club. (Foto: @AvaiFC)

Pese a que el atacante siempre evidenció compromiso y entrega mientras defendió la camiseta celeste, la directiva rimense optó por dar por concluida la relación contractual. Ante este escenario, el futbolista dio vuelta a la página rápidamente para sumarse en un nuevo proyecto deportivo dentro del mercado sudamericano.

El club que confió en los servicios del ofensivo es el Avaí FC, conjunto que milita en la Serie B pero que tiene como meta principal el retorno a la máxima categoría. Con la incorporación del exfutbolista rimense, la dirigencia del ‘Leão’ busca sumar jerarquía en el frente de ataque para pelear por el ascenso.

La bienvenida oficial del futbolista se dio a conocer a través de las plataformas digitales del club: “Avaí Fútbol Club anuncia la contratación del atacante Felipe Vizeu, de 29 años. El nuevo deportista del ‘Leão’ fue formado en Flamengo y actuó en clubes como Udinese, Grêmio, Ceará, Remo y Sporting Cristal”, indica el comunicado de presentación.

Finalmente, la institución brasileña precisó los detalles contractuales de la operación para tranquilidad de sus hinchas. Se confirmó que Felipe Vizeu estampó su firma en un acuerdo formal que lo mantendrá ligado a la escuadra de Santa Catarina hasta el 30 de julio de 2027. Es decir, hasta que culmine la presente temporada.

Paolo Guerrero tuvo una breve etapa en 2022 con la camiseta de Avaí. (Foto: Leandro Boeira/ @AvaiFC)

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