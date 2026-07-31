Giro total en el mercado de fichajes: cuando todo parecía acordado y el arquero Vozinha estaba a un paso de vestir la camiseta de Colo Colo, su destino dio un cambio radical. A pesar de haber sido anunciado preliminarmente como el nuevo refuerzo del conjunto chileno, el portero que viene de ser la revelación en el Mundial 2026 con Cabo Verde está ahora a detalles de convertirse en el nuevo jugador del RS Berkane de Marruecos.

Inicialmente, la expectativa de la directiva y la hinchada alba era que el futbolista arribara a Chile durante la jornada del martes. Este viaje tenía como objetivo principal que el portero se presentara oficialmente en las instalaciones del club para realizar los chequeos médicos y sellar su vinculación contractual con el equipo de Santiago.

Sin embargo, los planes empezaron a cambiar rápidamente. El desembarco del experimentado portero en suelo chileno se reprogramó en primera instancia para el día miércoles, bajo la justificación de aparentes ajustes logísticos y detalles menores que requerían ser resueltos antes de su partida.

Para desconcierto de la dirigencia del ‘Cacique’, el cronograma volvió a sufrir modificaciones. La incertidumbre comenzó a apoderarse de la negociación a medida que pasaban las horas y la llegada del jugador continuaba postergándose sin una confirmación definitiva por parte de su entorno.

Vozinha en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

En un último intento por concretar la operación, el portero incluso llegó a ser esperado durante el transcurso del último jueves en el aeropuerto internacional. No obstante, Vozinha tampoco desembarcó en Santiago, dejando en el aire su incorporación y encendiendo todas las alarmas en el club albo.

Tras la serie de plantones y el evidente distanciamiento de las posturas con la escuadra chilena, la trama dio el vuelco definitivo. Ahora, el experimentado arquero es esperado en Marruecos para ultimar los detalles de su contrato y firmar oficialmente como nuevo jugador del RS Berkane.

El conjunto marroquí no solo ha irrumpido con fuerza para arrebatarle el fichaje a Colo Colo, sino que busca armar un proyecto con sello de Cabo Verde. La dirigencia del RS Berkane se movió con rapidez en el mercado para asegurar la llegada del arquero y reforzar su plantilla de cara a los próximos desafíos.

Sumado a la inminente llegada del arquero, el equipo africano también mantiene negociaciones muy avanzadas para contratar al técnico Bubista. El estratega, que recientemente dirigió a la selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo, se reencontraría así con Vozinha para liderar juntos este nuevo reto en el fútbol marroquí.

Bubista sería el artífice del fichaje de Vozinha por RS Berkane de Marruecos. (Foto: AFP)

TE PUEDE INTERESAR