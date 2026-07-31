Alianza Lima tuvo un fugaz paso por la Copa Libertadores, cayendo en la primera fase de la competición continental, pese a conformar un plantel con jugadores de gran nivel, con la única expectativa de alcanzar la fase de grupos, tal cual sucedió en la temporada pasada. Con esto, llegaron las críticas por parte de la hinchada, que arremetió contra la dirigencia por dejar ir a uno de sus ídolos, Hernán Barcos.

Y es que pese a sus goles, el delantero argentino no recibió ninguna propuesta de renovación y el cuerpo técnico actual optó por Paolo Guerrero en la posición de ‘9′, junto a Luis Ramos y Federico Girotti. Una decisión, por lo menos, polémica, debido a la vigencia mostrada por ‘El Pirata’.

En una reciente entrevista en el programa ‘Full Deporte de Radio Ovación, el ex gerente general de Alianza Lima, Fernando Cabada, se refirió al tema y reveló la verdadera razón para continuar con el veterano delantero peruano y no con el argentino, quien actualmente tiene 42 años.

“Desde inicios del Clausura 2025, en algún momento, el director técnico menciona que si él tuviera que quedarse con uno de los dos, me dicen que por el estado físico, por la disposición y el liderazgo dentro del camerino, se quedaría con Paolo (Guerrero). Es un hecho que Paolo tiene una condición física que corre, rinde, te cubre la cancha, el tema es que tengas once jugadores en la cancha”, dijo Cabada.

“Entiendo que hubieron algunas situaciones, el área deportiva es la que me plantea la elección y me ponen las razones que hay delante”, añadió, destacando que Guerrero tenía una aprobación mayor en el plantel blanquiazul.

Como se recuerda, Barcos decidió continuar en la Liga 1, y jugó en el Torneo Apertura en el recién ascendido Cajamarca FC; sin embargo, fichó por Sporting Cristal hace algunas semanas, con un vínculo que se extiende hasta finales de 26 con opción de renovación por rendimiento.

En otra parte del diálogo, Cabada descartó que el 2025 haya sido un fracaso por no ganar el título nacional de la Liga 1, pues destaca lo realizado tanto en Copa Libertadores como Sudamericana, venciendo a clubes históricos y poderosos de Conmebol.

“Yo no podría decir que fue un fracaso. ¿Cuál ha sido la mejor campaña internacional en la historia de Alianza? 2025. Le ganamos a Gremio, a Boca. Creo que las prioridades no se respetaron, la prioridad uno era Liga 1 y la dos era la Copa. Nos empezamos a dejar deslumbrar por el brillo de la Copa y no cumplimos nuestro objetivo principal, que era la liga y ahí es donde se genera un desacomodo”, argumentó.

Alianza Lima tiene la primera opción para volver a celebrar un título, pues ganó con mucha autoridad el Torneo Apertura y de hacer lo mismo en el Clausura, incluso evitaría las finales nacionales. En sus dos primeras presentaciones venció de local a Sport Huancayo, y empató de visita ante Comerciantes Unidos.

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