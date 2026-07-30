Universitario de Deportes ya comenzó a planificar la temporada 2027 y una de las primeras decisiones de la dirigencia involucra a Williams Riveros, uno de los pilares del tricampeón nacional. El club crema reactivó el proceso de nacionalización del defensor paraguayo con el objetivo de asegurar su continuidad sin afectar el cupo de extranjeros del plantel.

La administración merengue sostuvo conversaciones con el futbolista y con su agencia de representación para retomar un trámite que había quedado estancado luego de que Riveros no aprobara la evaluación requerida en su primer intento. Ahora, ambas partes esperan la programación de una nueva fecha para rendir nuevamente el examen y completar el proceso.

La intención de Universitario es que Riveros obtenga el DNI peruano antes del inicio de la temporada 2027. De concretarse la nacionalización, el zaguero dejará de ocupar plaza de extranjero, permitiendo al club disponer de un cupo adicional para futuras incorporaciones sin perder a uno de sus referentes defensivos.

El paraguayo se ha consolidado como una pieza fundamental desde su llegada a Ate. Su liderazgo, regularidad y experiencia lo convirtieron en uno de los futbolistas más importantes del plantel, siendo clave en la obtención de los títulos nacionales y en las recientes campañas internacionales de la institución.

Williams Riveros es tricampeón con Universitario. (Foto: Getty Images)

La decisión también responde a la política deportiva que viene impulsando Universitario, la cual busca mantener la base del equipo y, al mismo tiempo, optimizar la utilización de los cupos de extranjeros para reforzar otras posiciones del campo durante los próximos mercados de pases.

Desde el entorno del jugador existe buena predisposición para completar el proceso de nacionalización, por lo que solo resta conocer la fecha oficial en la que podrá volver a rendir la evaluación exigida por las autoridades correspondientes.

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