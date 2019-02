¿Se verá con su ex? Joazhiño Arroé y su partido aparte contra Sport Boys

El fútbol es un juego de idas y venidas. Este viernes se enfrentarán Alianza Lima vs. Sport Boys , por la primera fecha de la Liga 1 , en el estadio Alejandro Villanueva, programado para las 8 p.m. Los íntimos buscan su primera victoria, pero en particular se verá cara a cara con su exequipo: Joazhiño Arroé.

El volante ofensivo de 26 años llegó a Alianza Lima , luego de estar una temporada en Sport Boys, donde defendió los colores el cuadro chalaco como titular en la mayoría de partidos.

Alianza Lima celebrará a lo grande sus 118 años. (Video: Brayan Albornoz)

En el primer duelo de Alianza Lima vs. Sport Boys, por el torneo Apertura del 2018, Arroé arrancó como titular, junto a Tejada, Quina y Reátegui. Aquel partido fue favorable para los íntimos, quienes ganaron 1-0, luego del autogol de Alejandro Ramos a los 86 minutos.

Alianza Lima vs. Sport Boys se miden este viernes en el inicio de la Liga 1

Para el segundo encuentro, donde Arroé también estuvo como titular, el plantel rosado mantuvo la ventaja en el estadio Miguel Grau hasta los 70’ con un gol de Ernest Nungaray, pero a los 7 minutos después Maximiliano Lemos colocó el empate, tras un estupendo saque de falta desde la frontal del área.

Si bien es te no será el primer partido entre blanquiazules y rosados que Joazhiño Arroé juegue, lo cierto es que no arrancará como titular, pues Miguel Ángel Russo contempla un once sin él para este primer encuentro de la Liga 1.