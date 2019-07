A ritmo de 'ole' la hinchada peruana celebró las jugadas de la 'bicolor' [VIDEO]

Los hinchas peruanos no perdieron el aliento durante los más de 90 minutos que se jugó el Perú vs. Chile , por lo que se escuchó en todo momento los 'ole' que gritaban a todo pulmón en el Arena do Gremio. Ambas escuadras se enfrentaron por el pase a la final de la Copa América.

La Selección Peruana arrancó con fuerza el partido, con el intento de gol de Christian Cueva a los 7 minutos de iniciado el compromiso, pero no fue hasta los 20' que la hinchada blanquirroja gritó a viva voz el primer gol a cargo de Edison Flores.

A ritmo de 'ole' la hinchada peruana celebró las jugadas de la Selección Peruana. (Video: América TV)

► Perú vs. Chile se enfrentan en el Arena Do Gremio por llegar a la final de la Copa América



La Selección Peruana arrancó el duelo con la misma alineación que puso Ricardo Gareca ante Uruguay. Paolo Guerrero comanda el ataque de la 'bicolor', mientras que Carlos Zambrano ingresó al campo como titular en la defensa, junto a Luis Abram.



Perú y Chile vuelven a verse en una semifinal de Copa América, luego de cuatro años. Aquella oportunidad, la 'Roja' se quedó con la victoria, con un contundente 2-1. Esta vez, en un escenario diferente, la 'bicolor' podría tomarse su revancha de aquel duelo y enfrentarse a Brasil, este domingo en el Maracaná.