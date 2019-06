Edison Flores: "Nunca he sido un titular indiscutible en la Selección Peruana" [VIDEO]

Por la cabeza de Edison Flores ya no hay recuerdo del partido ante Brasil. Solo enseñanzas positivas para encarar los cuartos de final de la Copa América entre Perú vs. Uruguay. Y lo primero que entendió el popular 'Orejas' es que el favoritismo no le corresponde a la bicolor y le tiró la mochila a los orientales.

El centrocampista Édison Flores dijo que en la selección peruana ya están acostumbrados a que la prensa y los aficionados den como favorita a su rival de turno, en referencia al partido del próximo sábado contra Uruguay en los cuartos de final de la Copa América.

"Siempre las otras selecciones son favoritas cuando juegan contra Perú, pero nosotros hemos crecido mucho, así esta primera fase de la Copa la termináramos mal", destacó el jugador que milita en el Morelia mexicano.

Flores se refirió a la goleada por 5-0 que le propinó Brasil en la fecha final de la fase de grupos del torneo y que dejó a Perú como tercera del Grupo A. "Al equipo lo veo bien, ya pasamos la parte dura que nos dejó caer con Brasil, somos conscientes de que estamos en la siguiente fase y que frente a Uruguay debemos jugar nuestro mejor partido, dar una versión muy buena de nosotros", argumentó el jugador de 25 años.

Añadió que en la Selección Peruana nunca se ha sentido un titular indiscutible y más aún después de la participación en el Mundial de Rusia 2018. "Nunca he sido un titular indiscutible, así algunos lo crean. Tras el Mundial, en el grupo hay algunos nombres que cambiaron, y el técnico (Ricardo Gareca) siempre trata de hacer lo mejor para el equipo y el país", acotó.

De Uruguay resaltó que se trata de un rival muy fuerte y muy compacto, que conoce de memoria lo que debe hacer en el campo de juego, pero que Perú intentará hacer su fútbol de toque y de salir jugando siempre con la pelota.

"Ya conocemos bien a Uruguay, trataremos de anular sus puntos fuertes, de tener más variantes y en momentos del partido crear más situaciones de gol y salir jugando siempre".



Fuente: EFE

