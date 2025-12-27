El Sportivo 2 de Mayo de Paraguay no pierde tiempo y continúa con su intensa pretemporada en Pedro Juan Caballero, preparándose para lo que será su estreno en la Copa Libertadores 2026. El conjunto pedrojuanino, que se convirtió en la gran revelación del fútbol paraguayo tras una campaña memorable, sabe que el sorteo le depara enfrentar a Alianza Lima en la Fase 1, por lo que los trabajos a doble turno y la concentración son la prioridad absoluta del cuerpo técnico encabezado por el exfutbolista Eduardo Ledesma. En plena Navidad, retomaron los trabajos y completaron este sábado su primera semana de pretemporada.

Para esta travesía internacional, el club ha logrado un objetivo fundamental: mantener la columna vertebral que los llevó al éxito. Entre las figuras que permanecen en el plantel destacan el portero Carlos Servín, cuya experiencia será vital, y el talentoso mediocampista Javier Domínguez, pilar del juego ofensivo. Asimismo, se confirmó la continuidad del goleador Brahian Ayala, quien rechazó ofertas del exterior para cumplir el sueño de jugar la Libertadores con la camiseta del ‘Gallo’.

En cuanto al mercado de fichajes, la directiva ha sido estratégica para reforzar las líneas más vulnerables. Se han sumado piezas de recorrido en el fútbol guaraní, como el defensor central paraguayo Wilson Ibarrola, que llega desde Guaraní para aportar solidez, y el extremo Pedro Delvalle, con pasado en Paysandú de la Serie B, que busca darle mayor verticalidad al ataque. Estos refuerzos buscan equilibrar la juventud del plantel con la jerarquía necesaria para competir en el máximo torneo de clubes de Sudamérica.

“Sabemos que Alianza es el equipo más grande del Perú y tiene una localía muy fuerte con su gente, pero nosotros tenemos una identidad clara. No vamos a ir a Lima a escondernos, el 2 de Mayo propondrá su juego tanto en casa como en Matute”, afirmó el DT Eduardo Ledesma, quien en su etapa de futbolista llegó a vestir la camiseta de la Selección de Paraguay y acaba de asumir en el ‘Gallo’, con la expectativa de meterse a la fase de grupos de la Copa.

2 de Mayo clasificó a la Copa Libertadores 2026 tras quedar subcampeón de la Copa Paraguay. (Foto: 2 de Mayo)

Sportivo 2 de Mayo tuvo un 2025 histórico al conseguir por primera vez en su historia la clasificación a la Copa Libertadores 2026. El club de Pedro Juan Caballero, uno de los más modestos de la liga paraguaya, se metió entre los grandes a nivel continental gracias a su actuación sobresaliente en la Copa Paraguay 2025, el certamen de eliminación directa que da un cupo al máximo torneo de clubes de Sudamérica.

El camino de 2 de Mayo en esta edición de la Copa Paraguay fue sorpresivo. En semifinales, el equipo en ese entonces dirigido por Felipe Giménez superó por 1-0 a Guaraní y avanzó a la gran final, donde aseguró su presencia continental debido a una particularidad del reglamento: su rival en la definición, General Caballero, descendido de categoría, no quedó habilitado para disputar la Copa Libertadores por descender, lo que otorgó automáticamente a 2 de Mayo el boleto a la Copa.

Aunque en la final de la Copa Paraguay el club pedrojuanino cayó frente a General Caballero, el resultado no mermó la trascendencia del logro. El simple hecho de llegar a la definición y beneficiarse del contexto reglamentario colocó a 2 de Mayo como uno de los representantes de Paraguay en la edición 2026 de la Copa Libertadores, un hito sin precedentes para la institución. Con más de 90 años de historia, el ‘Gallo’ jugará por primera vez este torneo.

Finalmente, 2 de Mayo tiene previsto disputar una serie de amistosos contra clubes paraguayos y del sur de Brasil antes de viajar a la capital peruana. La consigna en el ‘Gallo’ es clara: aprovechar la condición de debutante desconocido para sorprender a un Alianza Lima que, sobre el papel, parte como favorito. El duelo promete ser atractivo, aunque en Matute tienen la confianza en avanzar de ronda y esperar a Sporting Cristal para enfrentar un choque 100% peruano.

Alianza Lima quiere repetir lo hecho en 2025 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Alianza Lima)

TE PUEDE INTERESAR