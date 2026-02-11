Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)
Después de varias semanas de diálogo, Alianza Lima llegó a un acuerdo con Carlos Zambrano para finiquitar su vínculo con el club, en medio de una denuncia contra el zaguero por presunto abuso sexual.

Alianza Lima confirmó la salida de Carlos Zambrano. (Imagen: Alianza Lima)
Noticia en desarrollo...

