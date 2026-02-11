Después de varias semanas de diálogo, Alianza Lima llegó a un acuerdo con Carlos Zambrano para finiquitar su vínculo con el club, en medio de una denuncia contra el zaguero por presunto abuso sexual.
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- Tras las polémicas con el VAR: Universitario y Alianza Lima ya conocen a sus árbitros para la fecha 3
- Carlos Galván apunta a Williams Riveros tras polémica en Universitario: “Fue imprudente, para mí es penal”
- ¿La continuidad de Pablo Guede en juego? Gustavo Roverano explica la situación de Alianza Lima
- En 2 de Mayo se ilusionan con eliminar a Alianza Lima: “Mi sueño es enfrentar a Sporting Cristal”
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones