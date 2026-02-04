Copa Libertadores 

Alianza Lima vs. 2 de Mayo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Telefe

Alianza Lima vs. 2 de Mayo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. por la Copa Libertadores 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN, Disney Plus, Telefe y FOX Sports.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Previa

¿Dónde ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

El encuentro entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se podrá ver en el Perú y resto de Sudamérica por la señal de ESPN y Disney Plus Premium, mientras que en suelo argentino también será televisado por FOX Sports, Telefe y Pluto TV. Por otro lado, en Chile también tendrán la opción de verlo a través de Chilevisión. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el minuto a minuto que te ofrece Depor en todas sus plataformas.

Previa

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: fecha y horarios del partido

Alianza Lima comenzará siendo visitante frente a 2 de Mayo. La ida se disputará el miércoles 4 de febrero desde las 7:30 P.M. (hora peruana) con dos horas más en tierras paraguayas. Mientras que, el partido de vuelta se disputará una semana después; es decir, el miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 7:30 P.M. (horario peruano).

Previa

El Estadio Río Parapití será el escenario principal del partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo.

Previa

Alianza Lima vs. 2 de Mayo se enfrentan por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas