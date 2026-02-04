Copa Libertadores
Alianza Lima vs. 2 de Mayo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Telefe
Alianza Lima vs. 2 de Mayo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. por la Copa Libertadores 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN, Disney Plus, Telefe y FOX Sports.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo?
El encuentro entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se podrá ver en el Perú y resto de Sudamérica por la señal de ESPN y Disney Plus Premium, mientras que en suelo argentino también será televisado por FOX Sports, Telefe y Pluto TV. Por otro lado, en Chile también tendrán la opción de verlo a través de Chilevisión. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el minuto a minuto que te ofrece Depor en todas sus plataformas.