El club 2 de Mayo de Paraguay eliminó el último miércoles a Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026. Con un planteamiento bastante inteligente y un juego aguerrido, el debutante en el torneo dejó en el camino al favorito de la serie en su propio estadio. Con un marcador global de 2-1, alcanzó su boleto a la Fase 2 de la competición continental.

Al respecto, Hugo Romero, presidente de la institución de la ciudad Pedro Juan Caballero no ocultó su satisfacción por el logro obtenido, y hasta se animó a dejarle un mensaje al club victoriano que atraviesa una crisis deportiva, ante especulaciones de la salida del entrenador Pablo Guede.

“Creo que nos subestimaron un poco los peruanos. Nosotros salimos a jugar de igual a igual y tuvimos chances para anotar. Fue una noche épica para nosotros”, dijo en breves declaraciones a la prensa.

“Tenemos que ir paso a paso, con mucha humildad, en la Libertadores. El equipo mostró mucho carácter y se vistió de grande en Lima”, añadió el directivo paraguayo.

En el choque de ida, 2 de Mayo venció por la mínima diferencia con gol de Diego Acosta. En la revancha jugada en Matute, Alianza Lima se adelantó en el marcador con anotación de Luis Advíncula, sin embargo, la visita igualó minutos más tarde con tanto de Brahian Ayala de tiro penal.

El club 2 de Mayo se enfrentará a Sporting Cristal en la siguiente ronda. (Foto: Conmebol)

En la siguiente ronda se medirá bajo la misma modalidad ante otro club peruano, Sporting Cristal. Tal cual sucedió con los blanquiazules, la serie iniciará en Paraguay y se cerrará en Perú desde el próximo martes 17 de febrero.

Fuera de la competencia internacional, ahora Alianza Lima se debe enfocar en ganar el Torneo Apertura de la Liga 1, donde marcha en el primer lugar con puntaje perfecto, jugadas las dos primeras fechas del campeonato.

Este sábado, los blanquiazules viajarán a Trujillo para enfrentarse este sábado 14 de febrero, desde las 8:00 p.m., ante Alianza Atlético en el estadio Mansiche, por la tercera jornada de la competición local.

TE PUEDE INTERESAR



