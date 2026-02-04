Si bien para la opinión pública Alianza Lima parte como favorito para quedarse con el triunfo en el Estadio Río Parapití, en la interna de 2 de Mayo vivirán este encuentro como uno muy especial. Y es que además de tener la oportunidad de mostrarse al continente, este será el primer partido en la Copa Libertadores para la historia del club.

En este sentido, a pocas horas para el pitazo inicial frente a los blanquiazules, 2 de Mayo utilizó sus redes sociales para dejar en claro que no se guardarán nada en casa y, conscientes del favoritismo de su rival, dejarán la vida en la cancha.

“Hoy nos plantamos y decimos: ¡Vencer o morir! ¡Vamos ‘Gallo Norteño’!“, se puede leer en la publicación que subieron en su cuenta de X, donde rápidamente recibieron el respaldo de su hinchada. Así pues, se espera que el Río Parapití tenga mucho color y se viva un ambiente clásico de Copa Libertadores.

Y es que hasta sus propios hinchas saben que este podría ser el último partido por la Libertadores que disfrutarán en mucho tiempo, si es que se cumple la lógica y Alianza Lima hace lo suyo para cerrar su hipotética clasificación en casa. ¿Los paraguayos darán el golpe?

Hay que señalar que el ganador de esta llave pasará a la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde Sporting Cristal espera por su rival. Del mismo modo, del vencedor de la llave con los rimenses saldrá el contrincante del ganador del cruce entre Huachipato vs. Carabobo.

El plantel de Alianza Lima se encuentra concentrado en la ciudad de Pedro Juan Caballero desde la noche del martes, donde Pablo Guede ultimó los detalles para definir su alineación titular para esta noche. Entre las posibles novedades, se espera que Esteban Pavez gane la pulseada en el centro del campo y haga su debut con los íntimos.

Alianza Lima llega a este partido luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo en la Liga 1. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

El encuentro entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo está pactado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en suelo paraguayo. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, el compromiso arrancará igual que en Paraguay, a las 9:30 p.m. Por otro lado, en España el duelo iniciará a la 1:30 a.m. del jueves 5 de febrero.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. 2 de Mayo, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. También podrá ser visto en Argentina por FOX Sports y Telefe, y en Chile por Chilevisión. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

