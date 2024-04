Este miércoles, Fluminense visitará a Alianza Lima por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, teniendo a Marcelo como una de las estrellas que estarán sobre el gramado de juego del estadio Alejandro Villanueva de Matute. En ese sentido, el astro brasileño, junto a toda la delegación del ‘Flu’, completaron su jornada de entrenamientos en las instalaciones de la Videna, donde -luego de los trabajos- el jugador tuvo un gesto con la Selección Peruana Femenina.

Y es que, apoyado en su buena relación con Emily Lima (actual entrenadora de ‘La Bicolor’), el multicampeón a nivel de clubes decidió sacarse una postal con las ilusionadas deportistas nacionales, quienes mostraron su emoción al momento de conocer al crack mundial.

Es preciso señalar que Marcelo fue pieza clave en la reciente obtención del título de la Copa Libertadores con Fluminense, por lo que buscará aportar lo suyo con la intención de iniciar con pie derecho la defensa del trofeo, teniendo como primer rival a Alianza Lima.

La palabra del DT de Fluminense

Tras el entrenamiento de Fluminense, en la Videna, Samuel Xavier fue el encargado de hablar en conferencia de prensa. “Somos los actuales campeones y todos nos quieren acompañar. Estamos contentos y conocemos la responsabilidad”, dijo el lateral del ‘Flu sobre la presencia de la prensa peruana en la Videna.

“Estos días fueron muy buenos, trabajamos muy duro. Particularmente para mí fue muy bueno porque no pude hacer la pretemporada por culpa de las lesiones. Pude hacer estos entrenamientos completos. Creo que fue bueno para todo el equipo. Trabajamos bien, el profesor nos dio un entrenamiento muy intenso que no pudimos hacer durante el Mundial y el inicio del Campeonato Estatal”, añadió Xavier.

La agenda de Fluminense en los próximos días

Fluminense quedó listo para su debut en la Copa Libertadores, donde tendrá que visitar a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. El vigente campeón del certamen continental llegarás más que descansado al choque con los de La Victoria.

03.04 / 19:30 / Alianza Lima - Fluminense (Copa Libertadores)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Fluminense?

Alianza Lima vs. Fluminense se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva el miércoles 3 de abril. El partido comenzará desde las 7:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 8:30 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Fluminense?

El partido Alianza Lima vs. Fluminense estará disponible para ver en ESPN y STAR Plus. En Argentina se podrá ver por la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.





