Fluminense quedó listo para su debut este miércoles en la Copa Libertadores 2024 ante Alianza Lima. El ‘Tricolor’ entrenó este martes en las instalaciones de la Videna bajo las órdenes del comando técnico de Fernando Diniz previo al duelo contra los íntimos en Matute, por la primera fecha del certamen continental en el Grupo A. El ‘Flu’ hizo trabajos con el balón, como el clásico reducido, ante la vista y presencia de varios medios nacionales y brasileños, que quisieron presenciar el momento para ver a e estrellas de la talla de Marcelo.

Según Globo, se aprobaron casi 90 solicitudes para ser parte de estos entrenamientos y la mayoría de requerimientos fueron de medios peruanos. Justamente, tras el entrenamiento, Samuel Xavier fue el encargado de hablar en conferencia de prensa. “Somos los actuales campeones y todos nos quieren acompañar. Estamos contentos y conocemos la responsabilidad”, dijo el lateral del ‘Flu sobre la ‘invasión’ peruana que cubrió las prácticas en Videna.

“Estos días fueron muy buenos, trabajamos muy duro. Particularmente para mí fue muy bueno porque no pude hacer la pretemporada por culpa de las lesiones. Pude hacer estos entrenamientos completos. Creo que fue bueno para todo el equipo. Trabajamos bien, el profesor nos dio un entrenamiento muy intenso que no pudimos hacer durante el Mundial y el inicio del Campeonato Estatal”, añadió Xavier.

Fluminense entrenó este martes en la Videna antes de enfrentar a Alianza Lima el miércoles en Matute. (Video: José Varela/Depor)

Asimismo, el lateral del ‘Flu’ respondió sobre las seis bajas importantes que tendrá el equipo, como la ausencia de su goleador Germán Cano y otros como Paulo Henrique, Ganso. “Es malo perder deportistas por lesiones, pero eso es parte del fútbol. Creemos mucho en nuestro plantel. Esto es una prueba para nosotros, poner a los que no tenían la oportunidad y aprovecharla de la mejor manera posible”, señaló.

Del mismo modo, el brasileño de 33 años fue consultado sobre qué figuras conoce de Alianza Lima y el estadio donde jugarán el miércoles, Matute. “Conocemos a Hernán Barcos de cerca, sabemos en Brasil que es un goleador. También sabemos, por los vídeos que vimos, que es un equipo bien organizado. Tenemos que estar muy concentrados en el partido para no ser sorprendidos. Sabemos que cada vez que se juega la Libertadores en Lima hay presión, su gente apoya mucho. Están acostumbrados a jugar en estadios llenos, nosotros también”, indicó.

Cabe señalar que Fluminense se pararía de la siguiente manera, Fábio en el arco, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos y Marcelo en la defensa, en la mitad Andre, Matheus Martinelli, John Arias, más adelantados Vinícus Moreira, Andre, Douglas Costa y como delantero Lelé. Alianza por su parte, iría con Ángelo Campos bajo los tres palos, Jiovany Ramos, Carlos Zambrano y Renzo Garcés en la línea de tres, en el mediocampo, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Jesús Castillo, de carrileros Marco Huamán, Juan Pablo Freytes y arriba Kevin Serna con Cecilio Waterman.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Fluminense?

Alianza Lima vs. Fluminense se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva el miércoles 3 de abril. El partido comenzará desde las 7:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 8:30 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Fluminense?

El partido Alianza Lima vs. Fluminense estará disponible para ver en ESPN y STAR Plus. En Argentina se podrá ver por la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.





