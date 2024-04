Alianza Lima hará su esperado debut en la Copa Libertadores este miércoles 3 de abril, cuando reciba a Fluminense en el Estadio Alejandro Villanueva. Esta vez el objetivo del equipo ‘blanquiazul’ es luchar por la clasificación a los octavos de final. Con la mente puesta en obtener los tres puntos, Alejandro Restrepo colocaría su mejor once en Matute. En primer lugar, Ángelo Campos sería el guardián del arco. Luego, la defensa estaría conformada por Jiovany Ramos, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. En el mediocampo, jugarían Marco Huamán, Juan Pablo Freytes, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos y Jesús Castillo. Finalmente, el ataque sería comandado por Kevin Serna y Cecilio Waterman. No te pierdas el once ‘blanquiazul’ en esta galería de Depor.