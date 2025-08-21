Soñando aún con clasificar a la siguiente etapa de Copa Libertadores, en Universitario de Deportes saben que el panorama lo tienen bastante complicado. Con un resultado de 4-0 a favor de Palmeiras, el cuadro ‘crema’ necesita rescatar un resultado más decoroso en Brasil. Sin embargo, habrían sorpresivos cambios en la alineación inicial para el duelo que se juega hoy desde las 7:30 p.m. por el encuentro de vuelta. Manteniendo su típico 3-5-2, el ‘Nono’ buscará reducir las virtudes del ‘Verdao’ pero pensando también en lo que será el próximo clásico que se jugará este domingo. Es así que, el estratega pondrá jugadores que habitualmente se mantienen en la banca de posiciones. Revisa el posible once de Universitario.
