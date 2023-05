En la temporada, ‘Cuevita’ solo ha jugado seis partidos, dos en la Libertadores y cuatro en el Apertura. En tres de ellos, fue titular, aunque posteriormente reemplazado. Además, no ha anotado ningún gol ni ha dado alguna asistencia. El problema es que el volante nacional no aterrizó en su mejor forma y, desde su arribo a inicios de marzo, ha estado entrenando para recuperar su buen nivel. Y cuando lo estaba consiguiendo, se golpeó su rodilla derecha en el duelo contra Atlético Grau en Piura, siendo cambiado en el primer tiempo, lo que causó preocupación en el comando técnico blanquiazul.

El volante grone no estuvo ante Cienciano, pero sí apareció, desde el inicio, en el duelo contra Paranaense de Brasil, en donde no mostró un gran desempeño. Posteriormente, su malestar en la rodilla recrudeció y no pudo jugar ante Alianza Atlético Sullana. Hoy ya está mejor, aunque continúa disputando pocos minutos (la excepción fue ante Unión Comercio). El siguiente encuentro del combinado victoriano será ante Carlos A. Mannucci, pero Cueva no estará apto por la roja que le pusieron en la anterior jornada. Sin embargo, sí podría tener minutos ante César Vallejo, pues ya estará disponible.

Desde su primer entrenamiento con Alianza Lima, el 7 de marzo, han pasado alrededor de 60 días.

El problema es que ‘Cuevita’ no aparece y ya debe hacerlo. Ya pasó el tiempo en que debía adaptarse al plantel. El hincha ya quiere ver a ese mediocampista pícaro y determinante, que conduce el juego del equipo. Quiere ver en acción a ese jugador ágil y encarador que supera a sus rivales. Quiero ver a ese jugador importante que Christian Cueva de titular, pues así tendrá más opciones de disputar el decisivo cotejo de la Libertadores ante Libertad de Paraguay, en poco más dos semanas.

Torneos Fecha Partido de Cueva en la temporada Minutos jugados Estado Apertura (Liga 1) 19 de marzo Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima 19 Suplente Apertura (Liga 1) 26 de marzo Atlético Grau 1-2 Alianza Lima 22 Titular Copa Libertadores 04 de abril Alianza Lima 0-0 Club Athletico Paranaense 71 Titular Apertura (Liga 1) 15 de abril Alianza Lima 3-0 Cantolao 12 Suplente Apertura (Liga 1) 23 de abril Unión Comercio 1-3 Alianza Lima 74 Titular Copa Libertadores 03 de mayo Atlético Mineiro 2-0 Alianza Lima 18 Suplente

¿Qué le falta a Cueva para jugar ante Libertad?

Al ‘10′ blanquiazul le urgen minutos para poder llegar en óptimas condiciones al enfrentamiento contra Libertad, que se llevará a cabo en Lima y que será como una ‘final’ para los íntimos. “Cueva dijo que está entrenando a doble turno para ponerse a punto. Sabe que necesita refuerzo en el trabajo para acercarse al 100%. De repente, juega contra Libertad, pero no creo que lo haga completo, quizás 65 a 70 minutos. Depende de la exigencia del partido. Ya sabe cómo dosificar. Le va a costar ponerse a punto en poco tiempo. El proceso es lento con él”, nos dice Víctor Zaferson, scout de fútbol y docente de periodismo deportivo en ISIL.

“Cueva necesita jugar y sumar la mayor cantidad de minutos”, resalta el profesor, para luego añadir: “Eso es progresivo. No creo que de inmediato juegue 90′. Serán 60′, 70′, 80′ y así sucesivamente. Todo eso lo miden en el comando técnico. No se está dando en Alianza que Salas tenga a Cueva en estado óptimo, por eso tendrá que usarlo la cantidad de tiempo que hayan programado de acuerdo a su evolución en el trabajo a doble turno”.

El periodista Jaime Valderrama, conductor de Nacional Deportes y comentador de la Liga 1 en Radio Nacional, también indica que ‘Aladino’ requiere sumar minutos para poder regresar a su nivel. “El jueves que Alianza juega contra César Vallejo, creo que Salas debería poner a Cueva de titular para que agarre ritmo y, sobre todo, para dar descanso a los que han tenido varios partidos seguidos”, expresa el comunicador. “Porque si no, ¿cuándo lo va a poner? Yo creo que contra Vallejo es una buena situación para que Cueva pueda ser titular”, prolonga.

Para Valderrama estos siete días que siguen, “si Cueva está bien físicamente, van a ser claves para que pueda tener participación en la Libertadores”. “Si Salas quiere tener a Cueva para el partido contra Libertad en Matute y sacar lo mejor de él, está obligado a darle minutos. No tiene de otra”, reitera el periodista deportivo.

Proximos partidos de Alianza Torneos Fechas Alianza Lima vs. Mannucci Apertura (Liga 1) 07 de mayo Alianza Lima vs. César Vallejo Apertura (Liga 1) 11 de mayo Alianza Lima vs. Municipal Apertura (Liga 1) 14 de mayo Melgar vs. Alianza Lima Apertura (Liga 1) 19 de mayo Alianza Lima vs. Libertad Copa Libertadores 23 de mayo

¿Es necesario Cueva?

Y en esta Libertadores, ¿realmente Alianza necesita de manera urgente a ‘Cuevita’? “Yo creo que sí lo requiere urgentemente, porque quedan tres partidos en la Copa y dos son de local. Esos tienen que ganarlos para avanzar. Si (Cueva) no llega, por lo menos, a su 70%, es seguro que Salas seguirá apostando por Andrade y Lavandeira”, responde Zaferson, mientras que Valderrama sostiene que “no necesariamente”.

“Creo que Salas ha encontrado un equipo que puede hacerle daño a cualquier rival. Obviamente, contra los brasileños puede pasar cualquier cosa, como lo que pasó con Mineiro o lo que pasó con Paranaense. Ahora, ¿que el equipo se pueda volver un ‘cuevadependiente’? Yo creo que no. Creo que hay otros futbolistas como Lavandeira, como Concha, el mismo Andrade, Reyna o Aldair Rodríguez que pueden dar cosas interesantes al equipo, y que no necesariamente el equipo dependa de Cueva”, señala el periodista.

El hecho es que Alianza necesita un triunfo este 23 de mayo cuando reciba, en Matute, a Libertad de Paraguay, por lo que ‘Chicho Salas deberá poner lo mejor que tiene. Si Cueva llega en óptimas condiciones y con ritmo, posiblemente sea de gran ayuda en ese partido y, especialmente, en el objetivo de la institución íntima que es avanzar a los octavos de final de este torneo continental.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.