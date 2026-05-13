La Copa Libertadores vuelve a poner en aprietos a los equipos peruanos. Esta vez, la Conmebol abrió expedientes disciplinarios contra Universitario de Deportes y Sporting Cristal tras los últimos compromisos disputados en el certamen continental, generando preocupación en ambos clubes de cara a la recta decisiva de la fase de grupos dónde se juegan la clasificación a los octavos de final del torneo.

El ente sudamericano inició procesos disciplinarios contra los cuadros nacionales por distintos incidentes registrados durante sus respectivos encuentros internacionales. Tanto la ‘U’ como Cristal quedaron expuestos a posibles sanciones económicas e incluso deportivas dependiendo de la gravedad de los hechos consignados en los informes oficiales.

En el caso de Universitario, el expediente estaría relacionado con hechos ocurridos durante el encuentro disputado en el estadio Monumental por Copa Libertadores. La Conmebol viene evaluando los reportes realizados por el delegado del compromiso y el cuerpo arbitral, por lo que el club crema deberá presentar sus descargos dentro de los plazos establecidos.

Por el lado de Sporting Cristal, el cuadro rimense fue incluido en la lista de clubes investigados por presuntas infracciones al reglamento disciplinario del torneo, en un momento donde el equipo pelea por mantenerse con vida a nivel internacional y también compite en la parte alta del Torneo Apertura.

Ambos clubes ya fueron notificados oficialmente sobre el inicio de los procedimientos y ahora quedarán atentos a la resolución final de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol. Dependiendo del análisis del organismo, podrían existir multas económicas, advertencias o medidas más severas para las próximas jornadas de la competencia.

La noticia llega en un momento complicado para Universitario, que recientemente oficializó la llegada de Héctor Cúper como nuevo entrenador. El cuadro crema todavía mantiene opciones de clasificación por segundo año consecutivo a los octavos de final.

En Sporting Cristal, mientras tanto, la atención también está dividida entre el torneo local y la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Zé Ricardo necesita sumar resultados positivos en las últimas fechas para seguir con vida en el torneo.

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