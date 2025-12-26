La forma de consumir fútbol en Sudamérica está a punto de experimentar una transformación sin precedentes gracias al nuevo acuerdo de derechos de transmisión de la Conmebol. Con la adjudicación de los torneos a TNT Sports a partir del próximo ciclo, la Confederación ha decidido apostar por la transmisión del contenido mediante una alianza estratégica con YouTube. Esta reforma no solo busca captar a las nuevas audiencias digitales, sino que garantiza que los partidos de los clubes peruanos en la Copa Libertadores y Sudamericana tengan una exposición gratuita y global.

Este nuevo contrato, que entrará en vigor pleno hacia el 2027 pero que tendrá sus primeros planes piloto en el 2026, marca el ingreso de TNT Sports como el gran gestor del contenido. La plataforma de distribución gratuita de Google será protagonista de la difusión de varios encuentros, permitiendo que el hincha acceda a la señal en vivo desde cualquier dispositivo sin necesidad de suscripciones a cableoperadores tradicionales.

La inclusión de YouTube no se limitará únicamente a los torneos masculinos de élite. La estrategia de Conmebol contempla una cobertura completa que incluye el fútbol femenino, fútbol playa, e-Libertadores y futsal, disciplinas que muchas veces carecían de espacio en la televisión convencional, pero que si ha ganado terreno en el streaming en años anteriores.

Alianza Lima vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores | Foto: Agencia

Si bien no es la primera vez que se utiliza una plataforma gratuita en la transmisión de estos partidos, pues hasta hace 4 años se podría disfrutar de la Copa por Facebook Watch, el hecho de que se disponga en una plataforma más universal como lo es YouTube, se presenta como la gran novedad de este acuerdo.

Pues no solo estaríamos hablando de algunos partidos en específico -como quizá ya lo hace Telefe en algunas jornadas- sino que se estaría trabajando en la transmisión de todos ellos. Por supuesto esto representaría una ventana de exposición importante para todos los clubes.

Más aún para los equipos peruanos, pues esta reforma representa un alivio en términos de visibilidad y una oportunidad de oro para sus patrocinadores. Al transmitirse por YouTube, el alcance de los partidos de Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal se multiplicará exponencialmente, llegando a mercados fuera del continente.

Universitario se enfrentó a Palmeiras por la Copa Libertadores. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

¿Cuándo empieza la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores iniciará el 3 de febrero, cuando se disputen los partidos de ida de la primera fase. En esta instancia Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo de Paraguay, la vuelta está pactada para una semana después. El que gane pasará a la Fase 2, donde Sporting Cristal tendrá actividad, esperando al vencedor de dicha llave.

Por su parte, Cusco FC y Universitario de Deportes -vigente campeón peruano- deberá esperar hasta la primera semana de abril para tener actividad en este torneo internacional, pues en esa fecha comenzará la Fase de Grupos, que es la etapa en la que ambos equipos lograron clasificar.

TE PUEDE INTERESAR