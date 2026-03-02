Sporting Cristal, si bien aseguró ocho partidos internacionales más, luego de eliminar a 2 de Mayo de Paraguay, buscará su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque en frente tendrá a Carabobo FC de Venezuela, quien accedió a la tercera ronda de la competición, tras dejar en el camino a Huachipato de Chile, club al que venció en ambos partidos.

Respecto al choque ante los dirigidos por Paulo Autuori, se refirió el entrenador vinotinto Daniel Farías, quien reconoció la jerarquía de los bajopontinos, pero en esa misma línea remarcó que su equipo ya demostró que está en condiciones de competir en el torneo de clubes más importante del continente.

“Nosotros, aprovechando la jerarquía que tiene el plantel, sabemos lo importante que va a ser la serie de la Copa Libertadores. Sabemos lo que podemos buscar, reconocemos la capacidad del rival, sin embargo, nosotros sentimos que llegamos bien“, declaró en conferencia de prensa.

“Nosotros testamos con la energía positiva, entendiendo la gran posibilidad que tenemos y trabajando para poder aprovechar eso. En la Copa Libertadores somos un grupo con un poco mayor de posibilidad. El torneo también en estos cinco partidos nos ha afectado eso”, añadió Farías.

Los celestes llegaron a la tercera fase tras eliminar a 2 de Mayo. (Foto: Sporting Cristal)

Asisimismo, el entrenador de 44 años aseguró que la preparación de su plantel está acorde con los desafíos que exige la Copa Libertadores, por lo que confían en sacar adelante la serie y hacer su propia historia.

“Estamos en esa línea de poder hacer que los jugadores lleguen lo mejor posible a los partidos y utilizar nuestras mejores armas para dar la mejor versión. Estamos convencidos que estamos preparados, que el equipo viene generando esa preparación desde hace mucho tiempo para un partido y serie como esta. Vamos a estar a la altura de lo que se necesita para poder avanzar”, finalizó.

Los partidos están pactados para el miércoles 4 de marzo en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia desde las 5:00 p.m. (hora peruana), mientras que la revancha se jugará en Lima el miércoles 11 a la misma hora en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Cabe precisar que el ganador de esta serie jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor disputará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

TE PUEDE INTERESAR