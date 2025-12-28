El inicio del 2025 fue malo para Boca Juniors porque, sumado a la irregularidad de resultados, quedaron eliminados en la fase 2 de la Copa Libertadores, terminando sin opciones de disputar torneos internacionales en el año. Los ‘Xeneizes’ cayeron eliminados ante Alianza Lima (por penales) y uno de los más afectados por esta situación fue Edinson Cavani, quien falló un gol en el último minuto, anotación que significaba la clasificación, evitando la ronda de penales. Definitivamente, este pasaje marcó su carrera.

A puertas de culminar el año, Cavani volvió a lamentarse por el partido ante Alianza Lima. El ‘Matador’ dio una reflexión de su año y eligió este momento como uno de los más significativos porque desencadenó también una ola de críticas que lo afectaron en cuanto a su rendimiento profesional.

“Hay goles que son más puntuales que por ahí quedan, como por ejemplo el gol que no pude hacer para entrar a la Copa Libertadores. Si uno lo analizas y te das cuenta por qué es”, inició el experimentado delantero uruguayo de 38 años en diálogo con DSports.

Edinson también describió cómo fue esta situación de manera puntual, la cual influyó en la no clasificación: “Yo lo analicé mil veces porque claro, fue un gol y una situación dónde me toca picar al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer, girar y levantarme rápido”.

En esa misma línea, agregó que fueron muchos sentimientos encontrados en un segundo, sumado a la presión del resultado: “Y eso muchas veces, cansado con poco oxígeno, caerte, girar y levantarte para buscar posición para patear, te mareas. Le tiré la patada pero por instinto e inercia hacia el arco y bueno, lo tiré tarde”.

Alianza Lima clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores tras eliminar a Boca Juniors. (Video: ESPN)

Este pasaje marcó un hito en el 2025 para Boca Juniors porque significa el 3-2 en el marcador global, a favor del equipo argentino. El encuentro culminó 2-1 y la ida había sido 1-0 para los blanquiazules. De esta manera, se forzó a la definición de penales que dejó victoriosos a los dirigidos por Néstor Gorosito en La Bombonera.

La temporada de Edinson Cavani

Si bien este momento generó críticas para Edinson Cavani, el delantero fue claro en que no hace caso a lo que dicen las redes sociales. El uruguayo se mostró seguro de su trayectoria y recorrido internacional a lo largo de su carrera profesional.

Uno sabe cuándo las cosas salen bien o mal, no miro algo para validar mi trabajo. He vivido siempre para el fútbol y soy muy observador. El tema de las redes, uno sabe. En algún momento te van a castigar y en otro vas a ser definitorio. Es parte del show", cerró el matador.

En el 2025, Cavani acumuló 24 partidos oficiales entre Liga Profesional Argentina, Copa Argentina, Copa Libertadores y Mundial de Clubes. En este último certamen, solo tuvo una participación, teniendo en cuenta que desde tienda ‘Xeneize’ priorizaron a otros nombres en ofensiva.

Edinson Cavani es una de las cartas de gol que tiene Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

