Copa Libertadores
Sorteo de Copa Libertadores EN VIVO por ESPN: minuto a minuto de rivales de Alianza Lima y Sporting Cristal
Los equipos peruanos conocerán a sus rivales en las primeras fases de la Copa Libertadores del 2026. Este evento contará con la transmisión de ESPN. Sigue cada detalle del sorteo en este minuto a minuto.
NO TE PIERDAS
Por Copa Libertadores, Alianza Lima esperará a conocer a su rival en la primera fase de este torneo, pues terminó en la temporada 2025 como cuarto clasificado tras perder su llave de play-offs.