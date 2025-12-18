Copa Libertadores 

Sorteo de Copa Libertadores EN VIVO por ESPN: minuto a minuto de rivales de Alianza Lima y Sporting Cristal

Los equipos peruanos conocerán a sus rivales en las primeras fases de la Copa Libertadores del 2026. Este evento contará con la transmisión de ESPN. Sigue cada detalle del sorteo en este minuto a minuto.

08:45

Por Copa Libertadores, Alianza Lima esperará a conocer a su rival en la primera fase de este torneo, pues terminó en la temporada 2025 como cuarto clasificado tras perder su llave de play-offs.

08:24

Este primer sorteo será para definir los duelos de las primeras fases de ambos campeonatos. En el caso de la Copa Libertadores, son 2 los equipos peruanos que estarán atentos a este evento y en el caso de Copa Sudamericana, son 4.

08:13

¡Bienvenidos amigos lectores! Esta mañana Depor te volverá a llevar un minuto a minuto, pero en esta ocasión no de un partido, si no de un mega evento que interesa a hinchas peruanos. El sorteo de la fase inicial de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

