Sporting Cristal y Carabobo FC disputarán esta tarde el primero de los dos choque pactados por la tercera fase de la Copa Libertadores, serie que otorga un cupo directo a la fase de grupos de la competición. El duelo de ida se jugará en la ciudad de Valencia y el club vinotinto no contará con dos importantes jugadores.

Se trata del delantero Eric Ramírez y del defensor Alexamder González. El primero de ellos será baja debido a un desgarro semitendinoso de grado 2 con edema, mientras el segundo se perderá el partido debido a una fractura no desplazada de la falange proximal del quinto dedo del pie derecho.

Pese a ello, el entrenador venezolano Daniel Farías tendrá a la base del equipo que eliminó a Huachipato de Chile en la ronda previa del torneo, imponiéndose tanto de local, como de visitante. La superioridad fue muy marcada por su veloz ataque y solidez defensiva, por lo que los celestes encontrarán a un rival muy sólido.

En la previa del partido, el estratega de 44 reconoció la historia de Sporting Cristal en la competición, pero también destacó que sus dirigidos están en la capacidad de competir y avanzar de ronda para seguir haciendo historia, dejando de lado favoritismos.

“Vamos a enfrentar a un club grande de Perú, con una nómina importante y un cuerpo técnico comprobado por muchos años. Más allá de reconocer sus capacidades, también estamos muy del lado de nuestra realidad: de lo que hemos podido imponer, generar, de cómo hemos crecido y aprovechado nuestras oportunidades“, declaró en conferencia de prensa.

Convocados de Carabobo FC

Keiber Roa, Lucas Bruera, Marcel Guaramato, Jean Fuentes, Leonardo Aporte, José Durán, Franyer Oliveros, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Edson Castillo, Abrahan Bahachille, Juan Camilo Pérez, Franner López, Maurice Cova, Dimas Meza, Matías Núñez, Sebastián Mendoza, Edson Tortolero, José Riasco, Yohandry Orozco, Joshuan Berríos, Loureins Martínez y Jaime Moreno.

Entradas para el encuentro de vuelta

Los celestes llegaron a esta instancia, luego de superar en tanda de penales al club paraguayo 2 de Mayo. En el encuentro de ida, fue igualdad 2-2, mientras que en la revancha, disputada en el Callao también se empató, esta vez sin goles.

Pese a la superioridad de Cristal, existe una deuda tanto en la competencia local, como internacionales, en la definición, por lo que existe cierta resistencia a la titularidad del delantero brasileño Felipe Vizeu, el mismo que sería de la partido esta tarde en la ciudad de Valencia.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC se disputará en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia desde las 5:00 p.m. (hora peruana) del miércoles 4 de marzo, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, con día y horario confirmado por parte de la CONMEBOL. El árbitro central será el brasileño Ramón Abatti.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

