Sporting Cristal es otro de los equipos peruanos que representará a Perú en la presente edición de la Copa Libertadores. Así como Universitario, debutará en la primera jornada ante un equipo brasileño (Sao Paulo), lo que los llevó a analizar los posibles escenarios para recibirlos ante la posibilidad de no jugar en Lima por las restricciones del gobierno a los vuelos provenientes de Brasil. En ese contexto, fue Carlos Lobatón el encargado de dar a conocer las principales opciones que se manejan en tienda celeste.

“Nosotros veníamos conversando del tema desde mucho antes porque vimos que Ayacucho no pudo recibir al club brasileño y tuvo que irse a Quito. Como habían muchos equipos de Brasil como cabezas de grupo, pensamos que era una posibilidad y nos planteamos dónde jugar. Hay muchas interrogantes aún, pero se puede jugar en Paraguay (Asunción) y también surgió la posibilidad, aunque no sé si sigue latente, de jugar en Arica (Chile). La decisión aún no se toma y serán los dirigentes quienes lo hagan”, sostuvo el coordinador de fútbol profesional rimense en diálogo con Movistar Deportes.

Por otro lado, no pudo evitar recordar la victoria de Sporting Cristal, en Argentina, llegando a contar una anécdota que vivió al momento del sorteo con uno de los actuales delanteros del conjunto bajopontino, quien volverá a enfrentar el desafío contra la ‘Academia’.

“Cuando pienso en Racing Club, sí lo hago en el estadio, pero en otro partido. Justo estábamos viendo el sorteo con Írven Ávila y cuando salió nos miramos las caras y salió la frase ‘nos toca regresar’, a lo que le respondí: ‘te ahora toca regresar solo’ (risas)”, agregó el exjugador de la escuadra de La Florida.

Sporting Cristal tendrá que verse las caras con Sao Paulo la semana del 21/04 en Lima, buscando desempeñar un gran papel que pueda darle a los celestes sus primeros puntos en el certamen y alimentar la ilusión de poder pelear por una clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, misión que no alcanzan desde 2004, cuando fueron eliminados por Boca Juniors.

¿Cuál es el fixture completo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

F1: Sporting Cristal vs. Sao Paulo (semana del 21/04)

F2: Racing Club vs. Sporting Cristal (semana del 28/04)

F3: Rentistas vs. Sporting Cristal (semana del 05/05)

F4: Sporting Cristal vs. Racing Club (semana del 12/05)

F5: Sporting Cristal vs. Rentistas (semana del 19/05)

F6: Sao Paulo vs. Sporting Cristal (semana del 26/05)

