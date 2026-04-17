El malestar en el Rímac no cesa tras el polémico desenlace en tierras brasileñas y uno de los referentes del vestuario ha decidido alzar la voz con total firmeza. Miguel Araujo, pilar defensivo de Sporting Cristal, analizó con muchísima crudeza lo que fue la ajustada caída ante Palmeiras por la Copa Libertadores, apuntando directamente contra el desempeño de la terna arbitral en el Allianz Parque. Para el experimentado zaguero, el conjunto celeste no solo luchó contra la jerarquía de un gigante continental, sino también contra factores externos que terminaron condicionando el resultado.

Según su lectura del encuentro, el planteamiento táctico fue casi impecable en defensa y valiente en ataque, pero una decisión puntual en la recta final terminó por desmoronar el esfuerzo colectivo. Araujo sostiene que los equipos peruanos están sufriendo un trato desigual en las últimas jornadas.

Durante sus declaraciones post-partido, el zaguero lanzó un dardo directo hacia los organismos que rigen el fútbol sudamericano. “Ya varias fechas nos vienen perjudicando los árbitros. Sabemos que no tenemos peso en la Conmebol, luchamos contra eso y tenemos que remar”, expresó Araujo.

Revisión VAR de la Conmebol sobre polémico penal de Sporting Cristal vs Palmeiras. (Video: Conmebol)

Para el defensor peruano, los clubes de élite como el “Verdao” no deberían recibir este tipo de beneficios adicionales dentro del campo de juego. “Es muy difícil porque esa clase de equipos no necesitan ese tipo de ayudas, son clubes de muchos millones de dólares, con jugadores de clase mundial, son top”, añadió de forma tajante.

A pesar de la bronca por el arbitraje, Araujo valoró el orden y la rebeldía que mostró Sporting Cristal en uno de los escenarios más difíciles del continente. “Duele e influye mucho lo sucedido... se planteó un buen partido, defendimos bien, jugamos cuando tuvimos posesión del balón y también fuimos al ataque”, indicó el zaguero.

El referente también aprovechó el momento para enviar un mensaje de máxima exigencia a las jóvenes promesas que están sumando sus primeros minutos en la Libertadores. “Hay que seguir aprendiendo de todo esto. Los chicos que entraron también tienen que hacerlo a full porque estas oportunidades no se encuentran todos los años”, señaló el líder rimense.

Sporting Cristal vs. Palmeiras se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Getty Images)

Asimismo, el defensa central advirtió sobre el altísimo nivel de concentración que exige la Copa a diferencia del campeonato doméstico. “Tenemos que ser inteligentes. Estos partidos son como los que jugamos ante Palmeiras y por mínimos detalles te puedes quedar con las manos vacías”, concluyó.

Finalmente, el zaguero nacional dejó claro que el equipo no bajará los brazos y que todavía queda mucho camino por recorrer para buscar la clasificación. “Hemos jugado dos partidos, falta mucho aún en la Copa. Falta jugar acá y de visita”, sentenció, enfocándose ya en lo que será la esperada revancha en el Estadio Alejandro Villanueva.

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