Sporting Cristal tuvo un repunte importante en la última recta del primer semestre del año y terminó con dos panoramas positivos: segundo en el Torneo Apertura 2023 –lo cual también lo pone como segundo en la tabla de posiciones acumulada– y con la posibilidad de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores tras vencer a The Strongest en La Paz. Tiago Nunes sabe que todo puede pasar en el partido frente a Fluminense en la última fecha de la fase de grupos y, de no conseguir el resultado esperado, todavía podrían meterse a los play-offs para los octavos de la Copa Sudamericana.

El entrenador de Sporting Cristal conversó con ESPN Brasil y tocó diversos temas sobre su experiencia en el fútbol peruano, además de dejarle un mensaje a la hinchada respecto al encuentro ante el ‘Flu’. Para hacerlo, evocó a uno de los mejores futbolistas de la historia: Ronaldinho.

“Como diría Ronaldinho, hay que soñar. Estamos vivos en el último partido de la Copa Libertadores y podemos soñar con octavos de final o Copa Sudamericana. Trabajamos fuertes y firmes para ellos”, manifestó el estratega brasileño.

Si bien Fluminense tiene un poder económico mayor al de los ‘celestes’, Nunes espera que eso no pese a la hora de enfrentarlos. “Es una diferencia más que interesante porque el fútbol de Brasil es difícil, así como los argentinos. Les tengo respeto y una preocupación mayor de la que se debe”, agregó.

Por otro lado, Tiago reveló que antes de llegar a Sporting Cristal tuvo otras propuestas para dirigir fuera de Brasil. No obstante, a pesar de que eran atractivas por el dinero que iba a ganar, deportivamente no lo convencieron. “Surgieron propuestas del mercado asiático y árabe que es lo más común. Económicamente eran superiores, pero deportivamente no”, acotó.

Asimismo, reconoció que en el cuadro rimense encontró muchas comodidades para poder trabajar junto a su comando técnico. Eso sí, hizo hincapié en que el fútbol peruano está muy lejos de competir con Brasil o Argentina en infraestructura. “Es un club con una buena estructura física, seis campos para entrenar. Es un club que tiene todas las condiciones para trabajar bien. El Perú tiene un potencial técnico, pero en infraestructura está atrás de Brasil y Argentina”, dijo.

Finalmente, Tiago Nunes contó que se siente identificado con Sporting Cristal por el buen trabajo que hace en sus divisiones de menores, ya que en su etapa en Brasil también dirigió a esas categorías. “Me identifiqué con Sporting Cristal, porque tiene un proyecto con jugadores jóvenes. Contra River Plate jugaron chicos con promedio de 23 años , sin duda es un proyecto a futuro”, puntualizó.





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de haber culminado el Torneo Apertura en segunda posición, Sporting Cristal volverá a jugar dentro de dos semanas cuando visite a la Academia Cantolao por la primera jornada del Torneo Clausura. Este compromiso está programado para el jueves 22 de junio y se disputará en el estadio Segundo Aranda Torres, ubicado en la ciudad de Huacho.

Eso no es todo, pues los rimenses tienen un calendario muy apretado debido a su participación en la Copa Libertadores 2023. Tras haber vencido por 1-2 a The Strongest, los ‘celestes’ enfrentarán a Fluminense en la fecha 6 del Grupo D. Las opciones de seguir en carrera son múltiples, pues también podrían meterse en la Copa Sudamericana, sin embargo, tendrán la oportunidad de hacer historia si ganan en el estadio Maracaná el martes 27 de junio (7:00 p.m.).





