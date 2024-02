Sporting Cristal vs. Always Ready chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, FOX Sports y Star Plus, por la segunda fase de la Copa Libertadores 2024. Este compromiso está programado para este martes 24 de febrero desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de El Alto, en Bolivia. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

El elenco dirigido por Enderson Moreira atraviesa un buen momento en el campeonato local, con 10 puntos en la tabla de posiciones, tras ganar por 4-1 a Los Chankas, en el choque por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2024. Asimismo, tienen a Martín Cauteruccio como carta principal de gol, tras sumar 10 anotaciones en lo que va del campeonato.

Del lado de Always Ready, el cuadro boliviano jugó su primer partido de la temporada el pasado viernes 16 de febrero, frente a Universitario de Vinto con el que empató 1-1. El gol llegó por parte de Wesley Da Silva, quien anotó en los minutos finales del primer tiempo, para así ir al descanso con la igualdad en el marcador. No obstante, en el complemento no lograron sacar otro gol que les diera el triunfo.

¿A qué hora inicia Sporting Cristal vs. Always Ready?

Si no quieres perderte ni un minuto del encuentro entre Sporting Cristal vs. Always Ready que se jugará este martes 20 por la Copa Libertadores, te proporcionamos los horarios para que puedas disfrutar de este emocionante choque. Es importante destacar que el inicio varía según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 7:30 p.m., mientras que en Argentina, Chile y Uruguay será a las 9:30 p.m. En Venezuela y Bolivia, el choque será a las 8:30 p.m.

¿En qué canales de TV ver Sporting Cristal vs. Always Ready?

Este apasionante enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Always Ready estará disponible en canales oficiales de transmisión. ESPN y STAR Plus serán las plataformas que ofrecerán la cobertura EN VIVO y EN DIRECTO de este partido de la Copa Libertadores. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Cómo llegan Sporting Cristal vs. Always Ready?

Sporting Cristal llega a este compromiso, luego de la arrolladora victoria por 4-1 frente a Los Chankas, el pasado jueves en el Estadio Nacional, con doblete de Martín Cauteruccio y remate de Leandro Sosa. Los dirigidos por Enderson Moreira llevan tres victorias en la Liga 1 Te Apuesto y un empate en Cusco, cuatro partidos cruciales para arribar a la Libertadores con rodaje y gol (’Caute’ lleva 10 remates hasta la fecha, el mejor arranque goleador esta temporada).

Eso sí, su único duelo en altura que tuvo el cuadro celeste fue ante Cienciano, con el que igualaron 2-2, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega que está a más de 3,300 m.s.n.m. Si bien estuvieron bien a nivel estratégico, su próximo reto será jugar a más de 4 mil m.s.n.m., en el estadio Municipal de El Alto, recinto donde enfrentarán a Always Ready, el cual llega solo con un duelo oficial, en lo que va del año.

El torneo boliviano arrancó el último fin de semana, por lo que del cuadro albirrojo tuvo su primer cotejo oficial de la temporada, que les dejó un empate por 1-1 frente a Universitario de Vinto. Previo a ello, el equipo de Óscar Villegas disputó algunos partidos amistosos, que le permitieron tener minutos de práctica a sus jugadores.

Como cartas principales del equipo están Dorny Romero, delantero dominicano que marcó 25 tantos de los 53 que registró Always Ready en el 2023 (pero es duda, ante su posible pase a otro club). En lista también se espera la convocatoria de Diego Medina, quien con 22 años de edad es titular en la defensa y también tuvo la oportunidad de ser llamado en la selección altiplánica, al igual que Marcelo Suárez. Héctor Cuéllar -en tanto- es el capitán y destaca como lateral izquierdo, pero es duda para la Libertadores.

¿En dónde jugarán Sporting Cristal vs. Always Ready

El partido entre Sporting Cristal vs. Always Ready por la Fase 2 de la Copa Libertadores, se llevará a cabo en el Estadio Municipal El Alto. El recinto es reconocido como el segundo más alto del mundo, ya que posee 4150 metros de altitud. Será su primer partido internacional en su historia.





