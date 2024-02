Se vuelve a mover el marcador en el Sporting Cristal vs. Always Ready. Como ya se hizo una costumbre, fue Martín Cauteruccio el encargado de sentenciar la remontada de los bajopontinos sobre los altiplánicos en el duelo que sostienen por la revancha de la Fase 3 de la Copa Libertadores, en el Estadio Nacional de Lima, alcanzando ya 16 anotaciones con los de La Florida (3 hat-tricks y 3 dobletes). ¡Una locura lo del uruguayo!

Sin embargo, la alegría no es completa para él, ya que la serie sigue 7-3 en favor de los bolivianos, quienes siguen defiendo la amplia ventaja que sacaron en el duelo de ida y siguen ocasionándole problemas a los de Enderson Moreira en el recinto de la capital peruana.

Sporting Cristal vs. Always Ready sabían que no podían salir a especular con el resultado en el compromiso de Copa Libertadores, por lo que los dos estrategas mandaron a sus mejores futbolistas al campo de juego con la consigna de meterse en la siguiente fase de la competencia internacional más importante de nuestro continente.

Si bien los bolivianos se pusieron en ventaja con un tanto de Aldalid Terrazas -de tiro libre-, los celestes no bajan los brazos en el coloso de José Díaz, hasta donde se dieron cita miles de fanáticos del combinado de La Florida para alentar a los suyos en una titánica misión, tras caer 6-1 en el choque de ida.

Cabe destacar que el ganador de la llave entre Sporting Cristal y Always Ready tendrá que medir fuerzas con el ganador de la serie entre Nacional de Montevideo (Uruguay) y Puerto Cabello (Venezuela) por un lugar en la fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal vs. Always Ready: lo que se les viene

Luego de medirse ante el Always Ready, Sporting Cristal deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Atlético Grau, con el que se medirá el sábado 2 de marzo desde la 1:15 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estadio Alberto Gallardo.

Ojo, el compromiso será parte de la sexta jornada del torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, en el que el conjunto celeste se encuentra en el primer lugar de la tabla general tras obtener cuatro partidos ganados y un empate. Su rendimiento le ha llevado a obtener 13 unidades.

Por su parte, Always Ready deberá pensar en la liga de Primera División de Bolivia. Su siguiente rival será el Guabira, en el Estadio Gilberto Parada de Montero, este sábado 2 de marzo, por la cuarta fecha, a las 7:00 de la noche (hora peruana, y una más en territorio boliviano).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO