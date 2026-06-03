El mercado de fichajes vuelve a tomar protagonismo tras la finalización del Torneo Apertura, con los clubes enfocados en reforzar sus planteles de cara al segundo semestre de la temporada. Uno de los nombres que ha cobrado relevancia en las últimas semanas es el de José Rivera. El delantero de Universitario de Deportes ha estado en el centro de la atención debido a su situación dentro del conjunto merengue, despertando el interés de varios equipos de la Liga 1. Entre los clubes que siguen de cerca al atacante destaca Sporting Cristal, institución que evalúa su incorporación como una de las alternativas para potenciar su frente de ataque con miras al Torneo Clausura 2026.

Según reveló el programa Toco y Me Voy, Sporting Cristal ya dio un paso importante en su intención de fichar a José Rivera y presentó una oferta formal para incorporar al atacante de cara al segundo semestre de la temporada.

La búsqueda de un delantero se ha convertido en una prioridad para el cuadro celeste con miras al Torneo Clausura y los play-offs de la Copa Sudamericana. En ese sentido, la dirigencia considera que el ‘Tunche’ encaja en el perfil que buscan para fortalecer su frente de ataque y aumentar las variantes ofensivas del equipo.

No obstante, la operación no será sencilla. Universitario de Deportes no tiene intención de desprenderse fácilmente de uno de los futbolistas, y menos de reforzar a un rival directo en la lucha por el título de la Liga 1.

Además de Sporting Cristal, Alianza Lima también habría mostrado interés en el delantero. Sin embargo, Rivera mantiene contrato vigente con el conjunto crema, por lo que cualquier negociación dependerá de la postura que adopte la administración merengue respecto a su futuro.

En la temporada 2026, el delantero ha disputado 14 partidos con la camiseta de Universitario de Deportes, registrando una anotación. Además, solo fue titular en una ocasión, cuando arrancó desde el inicio en el encuentro frente a Deportes Tolima por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Pese al interés concreto de Sporting Cristal, en Universitario no dan por perdida la continuidad del atacante. Narciso Algamis, representante del futbolista, aseguró que el delantero mantiene contrato vigente con la institución crema y que, por el momento, no existe una decisión tomada sobre su futuro.

“No puedo asegurar nada a nadie, pero a mí me gustaría que se quede en la ‘U’”, señaló Algamis. Además, remarcó que Rivera es un jugador apetecible para cualquier equipo del fútbol peruano, aunque será el propio delantero quien tome una decisión junto a su familia en las próximas semanas.

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