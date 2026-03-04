Sporting Cristal cerrará la tercera ronda de la Copa Libertadores ante Carabobo FC en condición de local. El choque se jugará en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, luego de los hechos de violencia en contra de sus hinchas cuando a 2 de Mayo por la misma competición en el Miguel Grau del Callao.

Para este encuentro, programado para el miércoles 11 de marzo, la dirigencia celeste ya puso a la venta las entradas de un trascendental encuentro que otorga un cupo directo a la fase de grupos, objetivo de la institución desde que inició la temporada, luego de un irregular 2025.

Los precios oscilan entre los 39.9 soles y los 139.9. La venta y distribución de las localidades estará a cargo de la ticketera Joinnus, y los interesados en asistir al encuentro puede ingresar al siguiente LINK.

PRECIO DE LAS ENTRADAS

Precio de las entradas para el partido de vuelta. (Foto: Sporting Cristal)

La serie se abre este miércoles 4 en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia ante una importante cantidad de público, debido a la gran expectativa generada por el equipo dirigido por el venezolano Daniel Farías.

Para este encuentro de ida, Paulo Autuori, entrenador bajopontino, no contará con el argentino Santiago González por lesión. A él, se suman los jóvenes atacantes Maxloren Castro y Jair Moretti, quienes no fueron convocados por estar bajo investigación, tras la difusión de un video en el que salen en una aparente fiesta.

Sporting Cristal superó en tanda de penales al club 2 de Mayo de Paraguay, mientras que Carabobo FC venció a Huachipato de Chile con un marcador global de 3-1, ganando con autoridad ambos encuentros de la serie.

En lo que respecta a la competencia local, ambos clubes se encuentran lejos de los primeros lugares. Los celestes apenas han sumado 5 de 15 puntos posibles, muy lejos del líder Alianza Lima que tiene 13 unidades.

En tanto, los vinotintos mantienen el invicto, disputadas cinco jornadas de la Liga de Venezuela, pero solo ha ganado un partido y empatado en las otras cuatro ocasiones. Con 7 puntos, se ubica en la sétima casilla, a ocho unidades del puntero, Universidad Central de Venezuela FC.

