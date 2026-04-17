La noche de Sao Paolo, que se supone debía ser una fiesta del fútbol se vio opacada por cuestionables actuaciones arbitrales, donde el gran protagonista fue el juez principal de campo, el chileno Piero Maza. En el tramo final del compromiso, el oficial cobró un penal a favor de Palmeiras, provocando la ira del cuadro de Sporting Cristal que se sintió perjudicado pues consideraban importante mantener el empate en Brasil. Pero no fueron los únicos que terminaron indignados por lo sucedido, muchos medios internacionales también hicieron eco de lo que ellos llaman “robo” al cuadro rimense.

El primero en alzar la voz, fue el relator encargado de la transmisión para toda Sudamérica, el Bambino Pons, que instantes antes había cantado con gusto el golazo de Juan Cruz González, pero que terminó con un sabor amargo por el penal cobrado. No solo habló durante la toma de la decisión, si no también después.

Durante la revisión en pantalla, Pons no ocultó su incredulidad en la transmisión de ESPN: “Si cobra penal me voy, te dejo relatando a vos... ¿Sabés que lo va a cobrar?”, advirtió con tono irónico. Posterior, al finalizar el partido, al ver como Abel Ferreira le increpaba al árbitro, expresó: “Le regalaron un penal y no sé qué discute”.

Sporting Cristal vs. Palmeiras se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Getty Images)

Por su parte, otros medios internacionales de Argentina y Chile, también expusieron la polémica de formas distintas. Por un lado, Diario Olé titulaba: “Palmeiras necesitó de un penal de VAR para ganarle a Sporting Cristal”, mientras que Redgol se enfocaba más en el protagonista del error: “Piero Maza no sale de la polémica con U de Chile y ahora regala un penal a Palmeiras en Copa”.

Fue este último discurso, el que más se repitió entre la prensa chilena, pues tanto Maza como la terna del VAR son de dicha nacionalidad. Fue así que SabesDeportes comentó: "Piero Maza desata polémica por penal en Copa Libertadores“. Por su parte, ADN también dijo: ”El arbitraje chileno lleva sus escándalos a Copa Libertadores: el polémico penal que cobró Piero Maza“.

Diversos medios internacionales expusieron la polémica del Sporting Cristal vs Palmeiras. (Foto: Captura Web)

¿Qué dijeron en Brasil?

En tierras brasileñas no fueron ajenos a esta jugada, que fue replicada en diversos medios y periodistas también expresaron su opinión. Uno de ellos fue Gustavo Zupak, que pertenece a ESPN Brasil y analizó los movimientos de ambos jugadores para brindar una conclusión que quizá muchos concordamos.

“Ahora bien, ¿fue el toque del jugador del Cristal lo que derribó al jugador del Palmeiras? Para mí, no. Para mí, Artur se tiró al suelo, se tiró al suelo cuando sintió el toque desde abajo y el ligero empujón desde arriba. En el momento en que el jugador del Cristal tocó la pierna derecha de Artur, este dio un paso más antes de caer", comenzó diciendo.

A su vez, agregó: “Así que, para mí, es indiscutible que hubo contacto, eso no es discutible, está clarísimo. Ahora bien, para que sea penalti, ese contacto tiene que haber impactado al jugador hasta el punto de sacarlo de la jugada. Y para mí, eso no sucedió. Para mí, Artur cayó porque sintió el toque. Para mí, no fue nada”.

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