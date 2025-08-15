Palmeiras llegó a Lima con la consigna de no guardarse nada y regresar a Brasil con medio boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Universitario de Deportes, en contraparte, tuvo una noche desastrosa y completó la ecuación para caer goleado por 4-0 en casa. Solo un partido le bastó al ‘Verdao’ para dejar la llave casi sentenciada y respirar cierta tranquilidad tras los serias críticas de la hinchada por los resultados en el plano local.

Abel Ferreira fue el principal señalado por los torcedores, poniéndose en duda su continuidad como director técnico. En diálogo con la prensa luego del triunfo de su equipo, el entrenador portugués analizó el trámite del encuentro, las virtudes de sus futbolistas y, además, se tomó el tiempo para elogiar a Universitario.

En primera instancia, el estratega de 46 años se mostró impresionado por el aliento incondicional de la hinchada crema, que no paró de alentar a pesar de que la ‘U’ no daba respuestas en el campo. “Un estadio que es bonito, mítico, un club que también es histórico, legendario. Fue bonito jugar contra un equipo a estadio lleno”, comentó.

Ferreira, que espera volver al Monumental pero para disputar la final de la Copa Libertadores, hizo hincapié en ese respaldo de los fanáticos del club de Ate en medio de un marcador doloroso. “La hinchada de Universitario apoyaba a su equipo, aunque perdía 4-0. Eso es el fútbol, siempre es bonito ver cuando un equipo necesita el apoyo de su afición y esta responde”, agregó.

Abel Ferreira ganó dos Copas Libertadores con Palmeiras. (Foto: Getty Images)

Al referirse a Universitario, Abel destacó que en la fase de grupos se había mostrado como un equipo sólido defensa y que eso suponía un reto para su comando técnico. “La Copa Libertadores no es fácil. No recuerdo que Universitario reciba más de dos goles en esta edición. Cayeron en un grupo muy difícil y lograron avanzar. Esperábamos muchas dificultades”, acotó.

Al momento de analizar a sus jugadores, el DT quedó conforme con la dupla conformada por José López y Vitor Roque, quienes con sus movimientos hicieron estragos al bloque defensivo de la ‘U’. El ‘Flaco’ se lució con un doblete, mientras que el exjugador del Barcelona dio una asistencia y anotó el 3-0 parcial. Fueron las figuras excluyentes de la noche.

“Mi trabajo es comprender la dinámica de nuestro equipo y encontrar las mejores soluciones para cada partido. Es bueno saber que conectan bien y que pueden ayudar cuando es necesario. Como no creo en fórmulas mágicas y el proceso de entrenamiento y desarrollo de un equipo es interminable, esta es la solución que tenemos”, opinó.

Por último, Ferreira habló de su hambre de volver a ganar la Copa Libertadores, competición que ya ganó en 2020 y 2021. “Estuvimos sumamente competentes y queremos volver a buscar la gloria eterna. Hay equipos muy competentes en esta competición, y nunca sabemos qué pasará. En el fútbol, no tenemos certezas, tenemos probabilidades”, finalizó.

Abel Ferreira tiene contrato con Palmeiras hasta finales del 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de caer por 4-0 a manos de Palmeiras, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 17 de agosto desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio IDP de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR