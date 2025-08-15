Con la Selección Peruana lejos de revertir su mal presente en las Eliminatorias 2026, a falta de dos jornadas para que finalice el proceso clasificación, existe el consenso en la Videna de ir sumando nuevos nombres y empezar el tan mencionado cambio generacional. En ese sentido, Óscar Ibáñez, director técnico interino de la ‘Blanquirroja’, tiene en sus planes a un futbolista que recientemente llegó a la Liga 1 y no tardó en ganarse el respaldo de Néstor Gorosito en Alianza Lima.

Se trata de Alessandro Burlamaqui, quien firmó con los blanquiazules hasta diciembre del 2028 y viene dejando buenas sensaciones desde que asumió la titularidad en el centro del campo ante la necesidad de retroceder a Erick Noriega hasta la zaga central. El último miércoles arrancó frente la Universidad Católica de Ecuador y volvió a destacar.

Según detalló El Comercio, Óscar Ibáñez estuvo en el Alejandro Villanueva en el 2-0 sobre el conjunto ecuatoriano y quedó conforme con lo mostrado por Alessandro Burlamaqui. En ese sentido, de no mediar inconvenientes de último momento, tiene los boletos ganados para ingresar en la convocatoria para la última fecha doble de septiembre, donde enfrentaremos a Uruguay y Paraguay.

Aunque en un principio entró como una variante por necesidad, las características de Burlamaqui le han gustado mucho a Néstor Gorosito y se ha colocado como el reemplazante ideal de Noriega, incluso por encima de Jesús Castillo que lo venía haciendo muy bien. El volante de 23 años tiene buen pase de salida, inteligencia para la distribución y mucho trajín en ese sector, algo que ha llenado los ojos de ‘Pipo’.

Alessandro Burlamaqui registra cinco partidos oficiales con Alianza Lima. (Foto: GEC)

Si bien la Selección Peruana todavía cuenta con piezas de mayor experiencia en la zona medular, la idea de incluirlo en la convocatoria está más ligado a que vaya sumando entrenamientos en la Videna y se sienta parte del grupo. Eso sí, si se da el contexto de que pueda debutar, Ibáñez no dudará en darle minutos.

La ‘Bicolor’ no es algo ajeno para Alessandro Burlamaqui, pues en el pasado también integró las selecciones Sub-17 y Sub-20, disputando el Sudamericano que se jugó en nuestro país en el 2019 y en donde estuvimos cerca de clasificar al Mundial Sub-17 de Brasil. Además, cuando Juan Reynoso estuvo al mando, también fue considerado.

Después de desvincularse del Intercity del ascenso español, ‘Burla’ decidió venir a su país de origen y tener un nuevo comienzo en el fútbol peruano, con el aliciente y la exposición que significa disputar la Copa Sudamericana con Alianza Lima, además de la lucha por el título de la Liga 1. Esto, por supuesto, lo acercó más a la Selección Peruana y ahora se ven los frutos.

Ojo, los partidos frente a Uruguay y Paraguay –a disputarse el 4 y 9 de septiembre, respectivamente– no serán los únicos en donde Burlamaqui estará en la órbita de la Selección Peruana. Hace unos días la Federación Peruana de Fútbol anunció los amistosos contra Rusia y Chile, el 12 y 18 de noviembre, por lo que el volante blanquiazul tendrá más chances de sumar minutos.

Alessandro Burlamaqui también tuvo algunos entrenamientos con la Selección Peruana de la mano de Juan Reynoso (Foto: ITEA Sports)

