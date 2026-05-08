Una noche llena de zozobra se vivió en La Serena tras la derrota de Universitario frente a Coquimbo Unido en la fecha 4 de la Copa Libertadores. La necesidad de los tres puntos era prácticamente motivo de urgencia para que los cremas sigan aspirando a soñar con la clasificación a los octavos de final del torneo, pero las malas decisiones en el campo fueron el reflejo de no poder sostener un resultado parcial que sería favorable para seguir con el objetivo. Frente a esto, Jorge Araujo contó en conferencia de prensa, por que motivos le costo tanto llegar al área de su rival y ampliar aún mas la ventaja.

Un primer tiempo completamente distinto al que se vio en el Estadio Monumental, fue lo que mostró el conjunto chileno. Que ingresó con mayor confianza tras el triunfo en la primera fecha, al punto que obligó a que Universitario se plantara en el fondo complicando a su línea defensiva, pero sin tener la precisión para llegar al gol. Lo que luego terminaría beneficiando al equipo peruano para, en un descuido, abrir el marcador por la vía área.

“Nosotros intentamos cerrar nuestras zonas para que no puedan desbordar, nos encontramos también con un inicio bastante duro, que sabíamos que iba a ser así, lo superamos y ahí viene el gol, con las pocas cosillas que tuvimos en el primer tiempo. Ingresando también en el segundo esperamos que salieran más ellos, no tuvimos mucha conexión en el juego para poder tener más tiempo la pelota. Nos equivocamos en mantener más la pelota de nuestro lado y entregarse al rival”, inició diciendo.

La ‘U’ se quedó con 4 puntos en la Libertadores, en su grupo lideran Tolima y Coquimbo Unido con 7 unidades. | Foto: Universitario de Deportes

Es en ese segundo tiempo, momento en que ya había llegado el empate tras hacer una sola modificación, donde no se llegó a entender por qué Araujo demoró tanto en realizar otras modificaciones sabiendo que el equipo ’merengue’ no lograba mantener la posesión del balón y que muchos habían sido superados por sus rivales.

“Después de los cambios, cuando se iban a hacer, justo se redujo un poco en el descanso y después, cuando se hizo, justo nos encontramos con el gol en contra. Yo creo que si la idea era refrescar, buscábamos nosotros tener otro aire ahí, pero hubo cosas que no hicimos tan bien, que se pudieron tranquilamente resolver, no fue lo que se planteó”, confesó.

Pero pese a ello, y al mal funcionamiento del equipo, el estratega peruano aseguró que algo positivo que puede confesar haber logrado, es haberle devuelto la confianza a varios de los jugadores y recuperar a quienes venían pasando desapercibidos, como es el caso de Edison Flores, aunque no se haya notado por la diferencia de nivel entre el torneo peruano y el internacional.

“Vimos nosotros un cambio en estos cuatro partidos, cinco partidos que estoy dirigiendo ha sido todo recuperar y refrescar. Tratar de volver a generar seguridad en los jugadores, que es lo que han demostrado en estos partidos. Creo que podemos siempre mejorar en los partidos de Copa, son los que más te expones y ese margen de recuperación se nota un poco más que cuando juegas en el torneo local”, aseguró.

Con doblete de Vadalá, Coquimbo Unido logró vencer a Universitario. (Foto: Coquimbo)

¿Qué necesita Universitario para clasificar a octavos?

Ahora, el conjunto estudiantil ha quedado en una posición mucho más complicada de la que inicialmente se había planteado. Con solo un triunfo y un empate, se ubica en el tercer lugar igualado con Nacional, por lo que está obligado al 100% de ganar sus próximos dos partidos, uno de ellos justamente en Uruguay y el otro frente a Tolima en casa.

Pero también dependerán mucho de lo que puedan hacer tanto el equipo colombiano, como Coquimbo Unidos en sus respectivos duelos. “Sí, obviamente no han sido los resultados que esperábamos, nosotros vinimos a ayudarnos en los mejores resultados posibles, trabajamos para ello. Luego los resultados no se nos dieron porque ganó Tolima y nosotros pensamos sumar a tres, porque creíamos que este partido era posible”, afirmó Araujo.

Sin embargo, los ‘cremas’ aún podrían aspirar a clasificar a los play-offs de la Copa Sudamericana, asegurando un triunfo y esperando que Nacional pierda, se mantendría con posibilidades de por lo menos quedarse en el tercer lugar del grupo obteniendo así la chance de disputar el segundo torneo de clubes más importante del continente.

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