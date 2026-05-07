El mundo Sporting Cristal vive entre la ilusión y la incertidumbre. Lo primero responde a su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, competición en la que incluso mantiene importantes chances de avanzar a los octavos de final. Sin embargo, los celestes se ven relegados en las últimas posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 con apenas 15 puntos y fuera de toda pelea para ganarlo.

Por tal motivo, y dado el millonario ingreso económico que ha tenido en los últimos meses el club, es una obligación de la directiva bajopontina reforzar a su equipo en diferentes líneas para alcanzar el éxito deseado este 2026.

El periodista Denilson Barnechea, en el programa ‘Denganche’, compartió información a la que tuvo acceso sobre el particular. Según indica y, pese a las constantes declaraciones de Julio César Uribe y Gustavo Zevallos sobre el apoyo y confianza al delantero brasileño Felipe Vizeu, el ataque sería el primero en sumar a otro elemento de nivel para el segundo semestre.

“Están buscando un ‘9’. Obviamente en público y para la prensa tienen que comunicar que están contentos con Vizeu, pero en realidad están buscando un ‘9’. En reuniones con el área deportiva, se dieron cuenta que es un puesto al que adolecen”, indicó.

“Vizeu podría salir, todavía no hay algo concreto, nada formal, no es que se han comunicado con él. Su contrato finaliza a fines de año. Tienen algunos jugadores en carpeta, pero respecto a eso no es que ya hubo una decisión unánime porque tienen que ponerse de acuerdo Gustavo Zellavos y Julio César Uribe”, añadió en el citado espacio de YouTube.

Los celestes cayeron 2-0 ante Palmeiras el último martes por Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

En esa línea, apuntó a la intención, seguramente conversada con el nuevo entrenador Zé Ricardo, de reforzar también la línea defensiva, pues Miguel Araujo es el valor más alto y ha sufrido lesiones que lo han alejado de los terrenos de juego. A eso, se suma el irregular presente de Luis Abram, que incluso es suplente, por detrás de Rafael Lutiger.

“Además de eso, analizan prestar un par de jugadores. Me habían contado que por ahí podría tratarse de un jugador de la defensa y de arriba. En la cantera tienen jugadores centrales que están utilizando. Cristal busca utilizar dos cupos en este mercado de fichajes de mitad de año”, finalizó.

Sporting Cristal no tendrá fecha en Copa Libertadores la próxima semana, por lo que este sábado ante Alianza Lima, por la fecha 14 del Torneo Apertura, alinearía a su mejor 11 para sumar pensando en la Tabla Acumulada.

TE PUEDE INTERESAR