Con la motivación de ser el gran ganador del clásico peruano frente a Alianza Lima, el vigente campeón, Universitario de Deportes, cumplió un día de entrenamientos en Ibague, ciudad colombiana que será escenario del primer partido de los ‘cremas’ en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, no todo son buenas noticias, pues tras la evaluación de esos últimos trabajos, dos jugadores no han dado resultados alentadores por lo que han tenido que quedar fuera de la lista de convocados para este compromiso.

Las alarmas se encendieron definitivamente en la concentración merengue tras publicarse la nómina oficial elaborada por el técnico Javier Rabanal. El estratega español confirmó las duras ausencias de Andy Polo y Lisandro Alzugaray, dos efectivos de vital importancia y con gran recorrido internacional que no lograron recibir el visto bueno.

El origen de estos graves problemas físicos se remonta al reciente y desgastante triunfo ante su clásico rival en el Estadio Monumental. Ambos elementos sufrieron dolencias en la etapa complementaria: el extremo nacional presentó una fuerte lesión en la articulación de la rodilla, mientras que el atacante argentino evidenció un duro problema muscular.

Convocados confirmados por Universitario de Deportes. (Foto: @Universitario)

Esta doble y dolorosa ausencia significa un tremendo dolor de cabeza para el comando técnico estudiantil a pocas horas de saltar a la cancha. Sin estos dos referentes revulsivos en el ataque, Rabanal deberá activar sus alternativas de emergencia y trabajar a contrarreloj para hallar una solución inmediata que no modifique su libreto en territorio colombiano.

Sin embargo, en medio de estas sensibles bajas, la gran novedad que ilusiona a la hinchada es la sorpresiva inclusión de Bryan Reyna. El desequilibrante extremo logró meterse en la lista final con la camiseta número 77, lo que podría marcar su esperado y flamante debut internacional defendiendo los colores de Universitario en este torneo.

La lista publicada también ratifica la presencia de la columna vertebral del equipo, destacando nombres de altísima jerarquía en todas las líneas. Figuras como Williams Riveros, Matías Di Benedetto, el regreso de Aldo Corzo, Jairo Concha, Edison Flores y Alex Valera lideran esta expedición que buscará dar el gran golpe en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Además, el banquillo contará con opciones ofensivas muy importantes para replantear el partido, como el senegalés Sekou Gassama, Miguel Silveira, Héctor Fértoli y José Rivera. En el arco, Diego Romero encabeza la convocatoria para resguardar la portería ante la exigencia de un cuadro ‘Pijao’ que llega en excelentes condiciones.

El vigente monarca peruano intentará replicar el funcionamiento mostrado en el Apertura para sumar sus primeros puntos fuera de casa. La consigna del plantel es demostrar que la reciente victoria en Ate no fue solo un golpe de suerte y que están preparados para superar los obstáculos en esta dura Copa Libertadores.

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