Universitario de Deportes, vigente campeón nacional de la Liga 1 de Perú, se ha ganado el respeto internacional, luego de que en 2025 alcanzara los octavos de final de la Copa Libertadores. Esto último, tras superar la fase de grupos en la que compartió serie junto a Barcelona de Guayaquil, Independiente del Valle y River Plate.

Pese a la salida del comando técnico de Jorge Fossati, los cremas mantienen la base de su plantel tricampeón, y buscará superar lo hecho en la edición pasada. Precisamente, sobre la actualidad de los cremas, se refirió Lucas González, entrenador de Deportes Tolima.

“Nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo. Un equipo que acaba de ganar su clásico allá en Perú y que es siempre candidato a ganar en su liga. Universitario de Deportes tiene ahora a un muy buen entrenador”, dijo el estratega colombiano.

“Este entrenador fue campeón en Ecuador con Independiente del Valle y llegó a semifinal de Copa Sudamericana, está ahí por mérito y sabe lo que hace. Y ha hecho que este equipo juegue bien, tiene una estructura de juego clara, con buenos jugadores atrás y arriba”, destacó sobre Javier Rabanal.

Por otro lado, González destacó la importancia de anotar en los primeros minutos de juego. “Tendremos que estar nosotros en nuestro mejor nivel para poder iniciar ganando porque va a ser fundamental”.

CONVOCADOS DE DEPORTES TOLIMA

El partido entre Universitario y Deportes Tolima se jugará este martes 7 de abril en Ibagué desde las 9:00 p.m. (hora peruana), con arbitraje del juez brasileño Wilton Sampaio.

Por el mismo grupo, Coquimbo Unido recibirá a Nacional de Montevideo este miércoles 8 de abril. Luego, por la segunda jornada del torneo, el club chileno visitará a los cremas el martes 14 en el estadio Monumental.

Cabe mencionar que puede ser un partido histórico para Universitario que ha alcanzado una victoria oficial en todos los países de la Conmebol, a excepción de Colombia.

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