Universitario vs. U. de Chile se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este jueves 5 de octubre, por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2023. El encuentro, que tendrá lugar en el estadio Metropolitano de Techo, de Bogotá, arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana y dos más en Chile), bajo la transmisión de Nativa TV, Pluto TV y Facebook para toda América Latina. Sigue el minuto a minuto del partido en Depor.

En las últimas semanas, las ‘Leonas’ han entrenado de la mejor manera bajo las órdenes de John Tierradentro, con el objetivo de hacer un buen papel en el certamen continental. Y es que el objetivo del equipo merengue es lograr la clasificación a cuartos de final, instancia donde accederán solo los dos primeros lugares de cada cuarteto.

Ojo, Universitario iniciará su camino a nivel internacional formando parte del Grupo B, donde deberá enfrentarse no solo ante la U. de Chile, sino también ante otros grandes equipos como Independiente Santa Fe (Colombia) y Olimpia (Paraguay). Cabe resaltar que los dos primeros cotejos se disputarán en Bogota, mientras que el último se jugará en la ciudad de Cali.

Cabe resaltar que el equipo crema tomó la decisión de sumar jugadoras extranjeras previo a su participación a la Copa Libertadores 2023. Angie Salazar (Colombia), Gisela Espino (Chile) y Gabriela Ureña (Colombia) fueron las futbolistas que se sumaron al plantel de John Tierradentro.

Eso sí, tres días después del encuentro ante U. de Chile, Universitario volverá a la acción y lo hará afrontando el choque más complicado de la Fase de Grupos: se medirá ante Independiente Santa Fe, equipo que será local. Ambos clubes se medirán desde las 5:30 de la tarde (hora peruana) en el mismo recinto que visitó para medirse con las ‘Azules’.

¿A qué hora juegan Universitario vs. U. de Chile?

El partido por el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina, está programado para arrancar desde las 3:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia). Recuerda que el horario varía según el país en que te encuentres. Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Chile iniciará desde las 5:00 de la tarde. Mientras que en España comenzará a las 10:00 de la noche.

Universitario vs. U. de Chile: ¿en qué canales ver?

El Universitario vs. U. de Chile se podrá ver a través de las señales de Nativa, Pluto TV y Facebook Watch para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





