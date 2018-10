Luego de meses de competencia, la Copa Perú ya va llegando a sus etapas decisivas. Este sábado y domingo se realizarán los partidos de ida de los octavos de final, donde cuatro de los dieciséis equipos que restan disputarán la finalísima.

Después de un repechaje de infarto, donde consiguieron la clasificación en el minuto 98, Deportivo Garcilaso llega a los octavos de final con los ánimos a tope. El Estadio Garcilaso será sede del primer partido de esta etapa, y el 'Vendaval Celeste' intentará hacer respetar la localía.

Uno de los duelos más llamativos en estos octavos de final es el Alianza Universidad vs. Alfonso Ugarte (Puno). Ambos equipos son candidatos a llevarse el campeonato, pero solo uno podrá seguir.

En el calor habitual de Talara, Atlético Torino quiere mantener vivo su sueño de volver a Primera División, pero Sport Marino, no se lo dejará tan fácilmente. Los iqueños vienen haciendo un gran torneo y quieren dar la sorpresa en el Estadio Campeonísimo.

Por otro lado, el segundo y tercer puesto de la tabla general, Sportivo Huracán y Molinos El Pirata, visitarán Cajamarca y Lima respectivamente.

El partido de UDA de Huancavelica contra Unión Tarapoto FC no se llevará a cabo debido que el equipo selvático alineó a un jugador suspendido en su repechaje y, a falta de confirmación, podrían quedar descalificados.

Los equipos que lucharon por su clasificación en el repechaje llegarán más cansados a estos encuentros, ya que jugaron el fin de semana pasado y este miércoles, cosa que podría jugarles en contra. Los demás, en cambio, han tenido tiempo de trabajo y encararán el partido con piernas frescas.

Así se jugará la ida de los octavos de final de la Copa Perú 2018:

Sábado 27 de octubre:

Deportivo Garcilaso 0-0 Credicoop San Cristobal

ENTRETIEMPO

Estadio: Garcilaso (Cusco)



Domingo 28 de octubre:

Atlético Torino vs. Sport Marino

Estadio: Campeonísimo (Talara)

Hora: 1:00pm



Alianza Universidad vs. Alfonso Ugarte (Puno)

Estadio: Heraclio Tapia (Huánuco)

​Hora: 3:00pm



Santos FC vs. Unión Alfonso Ugarte (Tacna)

Estadio: Municipal (Nasca)

Hora: 3:30pm



Social Venus vs. FC Retamoso

Estadio: Segundo Aranda Torres (Huacho)

Hora: 3:30pm



Las Palmas vs. Sportivo Huracán

Estadio: Ramón Castilla (Chota)

Hora: 3:30pm



Defensor Laure Sur vs. Molinos El Pirata

Estadio: Rómulo Shaw Cisneros (Chancay)

Hora: 3:30pm



(Rival por definir) vs. UDA

Estadio: -

​Hora: -