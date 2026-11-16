La Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 entró en su etapa decisiva. Luego de disputarse los octavos de final, quedaron definidos los ocho equipos que continúan en carrera por el título y el ansiado ascenso. Ahora, los clasificados se preparan para afrontar los cuartos de final, una instancia que no tendrá margen de error y que determinará a los cuatro semifinalistas del tradicional torneo peruano.

Uno de los cruces tendrá como protagonistas a Unión Minas de Pamputa y Atlético Nacional de Iquitos. El representante de Apurímac buscará imponer sus condiciones frente al conjunto loretano, que también llega con la ilusión de seguir avanzando y representar a su región en las últimas instancias de la competición.

La segunda llave será protagonizada por ADA Cajabamba y Bella Esperanza de Cañete. El equipo cajamarquino tendrá enfrente al cuadro de Lima Provincias, que viene de eliminar a Domingo Dianderas en los octavos de final y quiere prolongar su buena campaña en la Etapa Nacional.

Por otro lado, Viargoca FC tendrá que medir fuerzas con Leones de Anccaca. El representante de Arequipa se encontrará con el conjunto puneño en un enfrentamiento que promete intensidad, pues ambos buscarán conseguir una victoria que los coloque entre los cuatro mejores del campeonato.

Bella Esperanza eliminó al Domingo Dianderas de Jorge Luna de la Copa Perú. (Foto: Bella Esperanza)

El último enfrentamiento será entre Sport Machete y Sociedad Tiro 28. El cuadro de Huancavelica tendrá una dura prueba ante el representante de Pasco, en una llave donde los dos equipos intentarán aprovechar esta oportunidad para acercarse al objetivo de llegar a las semifinales.

Los cuartos de final se disputarán a partido único en el Estadio Hugo Sotil Yerén, ubicado en Villa El Salvador, Lima. De esta manera, no habrá encuentros de ida y vuelta como ocurrió en los octavos, por lo que cada equipo deberá resolver su clasificación en una sola presentación.

La programación contempla dos jornadas: el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. Viargoca FC vs. Leones de Anccaca abrirá la primera fecha desde las 12:00 p.m., mientras que ADA Cajabamba vs. Bella Esperanza se jugará a las 3:00 p.m. El domingo, Unión Minas de Pamputa vs. Atlético Nacional de Iquitos irá al mediodía y Sport Machete vs. Sociedad Tiro 28 cerrará la jornada desde las 3:00 p.m.

Unión Minas de Pamputa sigue con vida en la Copa Perú 2026. (Foto: Unión Minas de Pamputa)

Programación de los partidos de cuartos de final de la Copa Perú:

Fecha Hora Partido Estadio 20/11 12:00 p.m. Viargoca FC vs. Leones de Anccaca Hugo Sotil Yerén 20/11 3:00 p.m. ADA Cajabamba vs. Bella Esperanza Hugo Sotil Yerén 22/11 12:00 p.m. Unión Minas de Pamputa vs. Atlético Nacional de Iquitos Hugo Sotil Yerén 22/11 3:00 p.m. Sport Machete vs. Sociedad Tiro 28 Hugo Sotil Yerén

¿Qué equipos clasificaron a los cuartos de final de la Copa Perú?

Los ocho clasificados son Unión Minas de Pamputa (Apurímac), ADA Cajabamba (Cajamarca), Bella Esperanza (Lima Provincias), Atlético Nacional de Iquitos (Loreto), Leones de Anccaca (Puno), Sociedad Tiro 28 (Pasco), Sport Machete (Huancavelica) y Viargoca FC (Arequipa). Todos buscarán avanzar a las semifinales y mantenerse en la pelea por el título de la Copa Perú 2026.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Perú?

Los partidos están programados para el viernes 20 y domingo 22 de noviembre, en el Estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador. Los encuentros comenzarán a las 12:00 p.m. y 3:00 p.m., respectivamente, de acuerdo con el calendario de cada jornada. Las cuatro llaves se resolverán a partido único.

¿Qué pasó con Domingo Dianderas, el equipo de Jorge Luna?

Domingo Dianderas quedó eliminado en los octavos de final luego de perder por 2-0 ante Bella Esperanza en el encuentro de vuelta. El equipo presidido por el comediante Jorge Luna había empatado 1-1 en la ida, por lo que terminó cayendo por un marcador global de 3-1. La expulsión de Jean Deza durante la revancha también complicó sus posibilidades de remontar la serie. De esta manera, el conjunto chinchano se despidió de la Copa Perú 2026 y Bella Esperanza de Cañete avanzó a cuartos de final.

Jorge Luna es el actual presidente de Domingo Dianderas. (Foto: Domingo Dianderas)

¿Cómo se definen los ascensos en la Copa Perú 2026?

La Copa Perú 2026 entregará dos cupos de ascenso al fútbol profesional. El campeón de la Etapa Nacional conseguirá su clasificación directa a la Liga 2 2027, mientras que el subcampeón obtendrá el boleto a la Liga 3 de la próxima temporada. Por ello, los ocho equipos que disputan los cuartos de final todavía tienen la posibilidad de alcanzar uno de estos objetivos. La clasificación dependerá de superar las rondas eliminatorias hasta llegar a la gran final.

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