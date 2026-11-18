Después de quedar fuera de la pelea por el Torneo Clausura, en Alianza Lima decidieron enfocarse únicamente en la final de los play-offs de la Liga 1 2026, instancia a la que clasificaron luego de ganar el Apertura y terminar líderes de la tabla de posiciones acumulada. En medio de esto, en las últimas horas se confirmó una lesión que podría poner en jaque la planificación de Pablo Guede de cara a estos duelos que definirán al campeón nacional.

Sucede que se pudo conocer que Nicolás Díaz presenta un desgarro en los isquiotibiales y quedó descartado para el último encuentro del Clausura frente a FC Cajamarca en Matute. Con esto, Alianza Lima sumó un lesionado más si consideramos las bajas de Jairo Vélez, Renzo Garcés y Marco Huamán.

Sin embargo, la situación de Díaz podría complicarse si no logra recuperarse a tiempo y en la interna temen que también pueda perderse las finales, pues su recuperación tardaría alrededor de un mes. De momento, el zaguero empezó con su rehabilitación para intentar estar apto lo más pronto posible y no perderse estos encuentros.

Nicolás Díaz será baja ante FC Cajamarca por lesión y en Alianza Lima espera recuperarlo para las finales. (Foto: Alianza Lima)

El caso de Vélez, Garcés y Huamán es distinto, pues estos vienen recuperándose desde hacer varios días y, si bien no jugarán este fin de semana contra FC Cajamarca, Pablo Guede sabe que los tendrá disponibles para las finales. Los tres son titulares y en tienda íntima no quieren perderlos.

La definición de los play-offs de la Liga 1 2026 dependerá de lo que suceda en la última fecha del Torneo Clausura. Si se confirman las semifinales, la ida se jugaría el 28 o 29 de noviembre, mientras que la vuelta el 3 o 4 de diciembre. En este caso, las finales serían el 8 y el 13 de diciembre.

Si el escenario cambia y todo se define en una final directa, la ida se disputaría el 29 de noviembre y la vuelta el 6 de diciembre. Hay que tomar en cuenta que por reglamento, el líder del acumulado, en este caso Alianza Lima, cerrará esta llave en condición de local; es decir, el último partido del año será en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima está clasificado a las finales de manera directa. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 21 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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