El cierre del Torneo Clausura exige dejar todo en la cancha, tal como lo experimentó FBC Melgar al rescatar una valiosa victoria en su visita a Cajamarca frente a UTC, resultado que mantiene al equipo rojinegro firme en la pelea por los primeros puestos de la Liga 1. El estratega del cuadro arequipeño Miguel Rondelli analizó el rendimiento general del plantel y advirtió a sus rivales directos de que pelearán hasta el último por ese ansiado trofeo.

“Creo que fue uno de los equipos que nos puso más difíciles las cosas, sobre todo en el segundo tiempo”, reconoció el técnico en conferencia de prensa tras el duelo, al detallar cómo la escuadra local, más allá de estar descendido, exigió al máximo la concentración defensiva de sus jugadores después del descanso.

Pese a las complicaciones y a la presión ejercida por el rival en el complemento, el DT remarcó el valor de sumar fuera de casa en esta etapa decisiva del torneo, donde el margen de error es mínimo para cualquier aspirante al título nacional, sobre todo tras la lesión de su goleador Bernardo Cuesta sobre el final del primer tiempo.

“A esta altura del campeonato, faltando cuatro partidos para que termine, se rescatan en una plaza complicada los tres puntos”, enfatizó Rondelli, haciendo hincapié en la necesidad de sostener la regularidad hasta la última fecha de la competición en una lucha de varios equipos por la cima del Torneo Clausura.

Consultado sobre las aspiraciones matemáticas y el panorama general de la tabla, el entrenador argentino reconoció que la ilusión sigue intacta dentro del grupo, aunque prefirió mantener la cautela y enfocarse únicamente en los próximos cuatro partidos: recibirá a Comerciantes Unidos, visitará a Sport Huancayo, será local ante Juan Pablo II y cerrará el campeonato visitando a Alianza Atlético.

“Todos tenemos la ilusión, tenemos chance en matemáticas, tenemos la ilusión de tener un ojo en cada tabla”, indicó Rondelli, quien además fue claro sobre lo que espera en esta recta final del torneo: “Cuando no se puede ganar jugando, tenemos que aprender a luchar el partido y los equipos están madurando en eso”.

Melgar alcanzó momentáneamente la cima del Torneo Clausura junto a Sporting Cristal. (Foto: ITEA)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de vencer por 2-1 a UTC, Melgar volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el jueves 29 de octubre desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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